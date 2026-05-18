Pinacoteca Servolini, terza puntata del calendario sul Novecento livornese

Sabato 23 maggio a Collesalvetti un nuovo appuntamento dedicato ad Athos Rogero Natali e alla riscoperta delle arti decorative del Novecento. La conferenza, a cura di Massimo Sanacore, approfondirà il tema delle vetrate artistiche nelle chiese della Diocesi di Livorno con la presentazione di materiali inediti e bozzetti dell’artista

Si inaugura sabato 23 maggio alle ore 17.00, alla Pinacoteca Comunale Carlo Servolini, la 3° puntata del Calendario culturale dal titolo “Dalle arti decorative alla scenografia: il Novecento livornese tra scoperte e rimozioni”, varato in occasione dell’inedita e pionieristica mostra Athos Rogero Natali decoratore e scenografo. La stagione dell’innovazione delle vetrate artistiche e il boom degli Stabilimenti Pisorno, promossa dal Comune di Collesalvetti con il patrocinio della Diocesi di Livorno, in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa dell’artista. Il progetto, a cura di Francesca Cagianelli e Marco Sisi in collaborazione con Massimo Sanacore, si svolge presso il Complesso di Villa Carmignani (via Garibaldi 79, Collesalvetti) e propone un percorso di approfondimento dedicato alla riscoperta del Novecento artistico livornese e toscano, con particolare attenzione alla figura di Athos Rogero Natali. La messa in campo del calendario amplifica le ragioni della mostra, inserendosi in una più ampia riflessione sulla storia dell’arte del Novecento e sulla riscoperta di un autore a lungo rimasto ai margini della storiografia ufficiale. Athos Rogero Natali (Livorno, 1881 – 1976), fratello del più noto Renato Natali, emerge oggi come protagonista di una stagione artistica legata allo sviluppo delle arti decorative e al fenomeno degli Stabilimenti Pisorno, attivi tra il 1934 e il 1969 e considerati un importante polo della moderna industria cinematografica. Figura apprezzata da Carlo Servolini, che lo definì “felice esecutore di vetrate policrome e scenografo a Pisorno”, Natali fu invece in parte trascurato da parte della critica coeva, trovando oggi una nuova centralità grazie agli studi e alle ricerche in corso. Particolarmente rilevante la sua attività di ideatore di vetrate artistiche, realizzate per la Ditta Felice Quentin e presenti in numerosi edifici sacri e monumentali del territorio livornese.

Nel corso dell’incontro, il relatore Massimo Sanacore curerà la conferenza dal titolo “Le vetrate realizzate da Athos Rogero Natali per le principali chiese della Diocesi di Livorno”, presentando anche materiali inediti, disegni e bozzetti che testimoniano il processo creativo dell’artista e il valore progettuale delle sue opere. L’attenzione sarà rivolta in particolare al ruolo delle vetrate istoriate, spesso trascurate nella catalogazione dei beni culturali ma centrali nella definizione degli spazi sacri, dove luce e colore diventano elementi di espressione spirituale e artistica. Le opere di Natali, diffuse in numerose chiese e cappelle del territorio, testimoniano una produzione ampia e originale, capace di coniugare tradizione iconografica e soluzioni compositive innovative. Nel corso della conferenza verranno inoltre presentati dipinti su tavola a soggetto sacro realizzati da Natali per le chiese di San Giovanni Battista e di San Simone ad Ardenza, a conferma del legame costante dell’artista con la pittura accanto alla produzione vetraria.

Massimo Sanacore, archivista di Stato e storico, già direttore degli Archivi di Stato di Livorno, Pisa e Massa, è autore di numerosi studi sulla storia locale e sulla valorizzazione del patrimonio documentario. Attualmente ricopre il ruolo di governatore dell’Associazione storico-culturale Congregazione Olandese Alemanna di Livorno e continua la sua attività di ricerca e divulgazione attraverso convegni, pubblicazioni e progetti culturali.

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