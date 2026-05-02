“Poesie al limite” da Extra Factory

Nuovo appuntamento negli spazi di Extra Factory a Livorno, che lunedì 4 maggio alle ore 18 ospiterà l’incontro con l’autore Gianluca Giunchiglia, in occasione della presentazione del libro "Outsider poesie al limite", pubblicato da Tabula Fati

Nuovo appuntamento negli spazi di Extra Factory a Livorno, che lunedì 4 maggio alle ore 18 ospiterà l’incontro con l’autore Gianluca Giunchiglia, in occasione della presentazione del libro “Outsider poesie al limite”, pubblicato da Tabula Fati. A dialogare con l’autore saranno Francesca Migliani, scrittrice e curatrice del libro e Silvia Paolinetti, assistente sociale, mentre le letture saranno affidate all’attore Fabrizio Brandi. Il libro raccoglie una serie di ritratti poetici che danno voce a esistenze ai margini, restituendo dignità e presenza a figure spesso invisibili. Gianluca Giunchiglia accompagna il lettore, con uno sguardo partecipe e rispettoso, nelle storie di uomini e donne segnati da fragilità, solitudine e percorsi difficili, ma ancora capaci di avere frammenti di umanità.

Tra i protagonisti si incontrano Stella, sospesa tra infanzia e vecchiaia, Vincenzo, presenza abituale della stazione di Santa Maria Novella, Giulia, che trova rifugio nei libri, Lucia e Peter, legati da un sentimento che resiste, Meri, viaggiatrice di memorie, Leonardo, che scopre nella poesia una possibilità di senso, e Alessandro, osservatore di una realtà che scorre ai margini. Accanto a loro, molte altre storie compongono un mosaico umano fatto di “cammini interrotti”, presenze che interrogano la collettività.

«Outsider poesie al limite» si configura così come un invito a riconoscere l’altro, a interrogarsi sul valore della dignità individuale e sul rischio di una società sempre più distratta e assuefatta all’effimero, ricordando come la caduta di uno riguardi, in fondo, tutti.

L’incontro si inserisce nel programma culturale di Extra Factory, spazio indipendente in piazza della Repubblica a Livorno (angolo Pina d’Oro), dedicato alla promozione di cultura e di arti visive, da sempre attento a creare occasioni di confronto e condivisione aperte alla città. L’ingresso è libero.

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