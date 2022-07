Porta a Mare, Un Mare di Danza da venerdì 15 a domenica 17 luglio

Saranno tre giorni, con inizio sempre alle 21,30, all'insegna dell'energia e del movimento. Tanti i ballerini che saliranno sul palco. Inoltre domenica 17 verrà proclamato il vincitore del Premio Social di Officine del Talento 2022

Il calendario eventi promosso dal Consorzio Porta a Mare e patrocinato dal Comune di

Livorno prosegue con un luglio all’insegna del talento. Dopo la chiusura di Officine del Talento nel weekend scorso dedicato all’arte canora, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio sarà il turno dell’arte del movimento del corpo. Già conosciuta nel palinsesto delle iniziative di Porta a Mare la danza è stata sempre presentata nella sua versione da strada con l’HIP HOP, ma grazie al progetto di Gaia Lemmi subito sposato dal Consorzio quest’anno la danza ha trovato il giusto spazio per potersi esprimere a 360 gradi. “Un Mare di Danza” aprirà il sipario venerdì 15 luglio alle ore 21:30 presentando al pubblico i ballerini delle quattro scuole protagoniste di questa serata: EIMOS CENTRO FORMAZIONE DANZA, LABORATORIO DI DANZA E MOVIMENTO, ST DANZA, LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI che metteranno in scena coreografie di stili diversi. Nella serata di sabato 16 luglio andrà in scena “SER”, “uno spettacolo liberamente ispirato ad una storia qualunque…” la cui la regia e la coreografia è di Gaia Lemmi che è anche direttrice artistica della manifestazione.

Domenica 17 luglio sarà invece il momento di altre quattro scuole livornesi: CENTRO STUDI ARMONIA DANZA, AREADANZA, DANZA & DANZA e ABC DANZA, che si alterneranno sul palco in colorate e simpatiche coreografie che riusciranno a far ballare ed emozionare l’intero pubblico. Sempre domenica 17 luglio avremo la proclamazione del vincitore del Premio Social di Officine del Talento, concorso che vede premiare il cantante il cui video pubblicato sulla pagina Facebook del concorso ha raggiunto più Like! Vi assicuriamo uno spettacolo all’insegna dell’energia e del movimento! Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività comm.li dell’area Porta a Mare. Per essere sempre informati sui dettagli delle nostre iniziative potete seguirci sulla pagina

Facebook /portamareareacommerciale/

