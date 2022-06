“Praticamente Piazza XX”, via alla terza edizione

Paolo Migone, Lo Zerbo, Eleonora Zacchi e Anna Gaia Marchioro gli ospiti delle quattro serate. Novità principale, un talk show sul mondo delle gare remiere prima di ogni spettacolo

di Giulia Bellaveglia

“Praticamente Piazza XX” torna ad animare piazza XX Settembre giungendo alla 3° edizione (clicca QUI per leggere il programma completo). Una rassegna completamente gratuita, organizzata dal Centro artistico Il Grattacielo con la partecipazione di Comune di Livorno, Gare remiere, Unicoop Tirreno e Ccn piazza XX Settembre e dintorni, composta da 4 serate (dal 23 al 26 giugno a partire dalle 21) di grande musica e spettacolo con una finalità ben precisa. “Un altro presidio culturale in città – spiega l’assessore alla cultura Simone Lenzi – Piazza XX è uno dei centri nevralgici: un bello spazio in un bel quartiere che però, come tutte le realtà cittadine, ha bisogno di essere presidiato da manifestazioni come queste affinché non passi l’idea che ci siano dei luoghi vuoti nei quali andare solamente a dormire”. Paolo Migone (giovedì 23), Lo Zerbo (venerdì 24), la direttrice artistica dello stesso Festival Eleonora Zacchi (sabato 25) e Anna Gaia Marchioro (domenica 26) i protagonisti del programma a partire dalle 21.30. Novità principale di quest’anno, un talk show (dalle 21) condotto da Riccardo De Francesca, Luca Salemmi e Zacchi, dal titolo “Equipaggio misto” e sul tema delle gare remiere, prima di ogni esibizione. Gli ospiti coinvolti saranno il sindaco Luca Salvetti per il 23 giugno, i presidenti dei Comitati organizzatori (Monica Bellandi per la Barontini, Luca Ondidi per la Risi’atori e Maurizio Quercioli per il Palio) il 24, Enrico Mannari, Andrea Bartolozzi e Carlo Braccini per la serata del 25 e concluderanno il 26 giugno Fulvio Pacitto, Fabrizio Pucci e due atleti dell’equipaggio vincitore della 53esima Coppa Barontini. “Una manifestazione che nasce con l’intento di portare il teatro fuori dal teatro, in una zona storica e bellissima della nostra città – spiega Zacchi – Aver collegato l’iniziativa al mondo delle sfide del remo, contribuisce a creare un’esibizione dal vivo in senso ampio, unire quelle che sono le manifestazioni culturali, spettacolari con quello che è un altro grandissimo spettacolo, ovvero lo sport». Alla conferenza stampa di presentazione sono presenti anche De Francesca, Quercioli e il presidente del Centro artistico Il Grattacielo Luciano Lessi. “Un talk ideato perché molti dei presenti magari non sono vicini al mondo delle competizioni remiere – precisa De Francesca – Questo sarà un modo fresco, simpatico e leggero di avvicinarsi all’ambito. Aneddoti simpatici e storie realmente accadute che speriamo possano incuriosire il pubblico”. 200 i posti disponibili a sedere e liberi da prenotazione. Per tutti i dettagli pagina Facebook e profilo Instagram del Centro artistico Il Grattacielo.

