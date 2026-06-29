Premio Letterario Bukowski, il livornese Di Palma conquista il primo posto nella sezione racconti

Quasi mille partecipanti alla tredicesima edizione del concorso. "Quando hanno chiamato i finalisti mi sono detto: o c'è un errore oppure ho vinto… oppure tutte e due le cose"

Il 27 giugno, nella suggestiva sala cerimonie dell’Hotel Esplanade di Viareggio, sono stati proclamati i vincitori della tredicesima edizione del Premio Letterario Nazionale Bukowski. Nella sezione racconti si è distinto con il primo posto Giuseppe Di Palma, autore livornese non nuovo a riconoscimenti in ambito letterario, nonostante una formazione di matrice matematica. Un premio che conferma la sua capacità di attraversare con naturalezza ambiti apparentemente distanti, unendo rigore e sensibilità narrativa. L’edizione di quest’anno ha registrato una partecipazione significativa, con 992 concorrenti distribuiti tra le sezioni Poesia, Racconto e Romanzo. La proclamazione dei vincitori, avvenuta attraverso la lettura della classifica in ordine inverso direttamente durante la cerimonia, ha contribuito a creare un’atmosfera carica di attesa e coinvolgimento tra il numeroso pubblico presente. La giuria, presieduta da Simona Viciani, traduttrice ufficiale di Bukowski in Italia, e composta da Rosa Galli Pellegrini, docente, saggista, poetessa e romanziera, e da Alessandro Izzi, scrittore, drammaturgo e saggista, ha motivato così l’assegnazione del premio: “Molto originale nella trama, la voce narrante in prima persona, il tono apparentemente leggero, intriso di ironia, spesso amara e consapevole, sono i confini entro cui l’Autore ben tratteggia l’ambiente carcerario e le figure di contorno, e non, che lo popolano, tra cui la guardia e, soprattutto, il compagno di cella. La conclusione, non scontata, del racconto è pacificatrice e induce il narratore ad accettare la sua condizione di recluso, trovando nella sua arte un epilogo salvifico”. Intervistato da QuiLivorno.it, Di Palma ha rievocato con ironia l’attesa durante la proclamazione: “Quando hanno chiamato i finalisti in ordine inverso di classifica, una volta arrivati al secondo posto mi sono detto: o c’è un errore oppure ho vinto… oppure tutte e due le cose: ho vinto per errore!”. Il riconoscimento prevede una targa personalizzata e, soprattutto, la pubblicazione di una raccolta di racconti all’interno di una delle collane della casa editrice Giovane Holden Edizioni, offrendo così al vincitore un’importante opportunità editoriale. E noi attenderemo la pubblicazione per poter leggere il racconto vincitore, insieme ad altri del nostro concittadino, amante dei numeri ma anche delle belle parole.

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