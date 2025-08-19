Premio Rotonda, scelti i 63 artisti partecipanti. Tra di loro ben 24 under 35

Selezionati tra oltre 180 candidature da tutta Italia e dall’estero. L'assessora alla cultura Rafanelli: “Radici è il tema che racconta la nostra storia e ci proietta nel futuro”

di Giulia Bellaveglia

Sono 63, 3 in più rispetto al previsto, i protagonisti dell’edizione 2025 del Premio Rotonda Città di Livorno, curato dalla Fondazione d’Arte Trossi Uberti. La commissione, presieduta da Serena Becagli e composta da Matteo Giuntini e Alessia Locatelli, li ha scelti tra oltre 180 candidature: 28 pittori, 17 fotografi, 11 grafici e 7 scultori. Provengono da tutta Italia – Firenze, Torino, Milano, Palermo, Bari, Roma e altre città – e dall’estero, con rappresentanze da Venezuela, Cina, Scozia e Svizzera. Forte la presenza dei giovani: 24 under 35. Accanto alla mostra principale, l’estemporanea del 23 agosto vedrà impegnati 47 iscritti (24 pittori, 9 fotografi, 8 scultori e 6 grafici) provenienti da Toscana, Sicilia, Piemonte, Campania e Lombardia. “Siamo alle porte di un’annata che rappresenta l’anima di Livorno – afferma l’assessora alla cultura Angela Rafanelli -. Il titolo scelto è ‘Radici’, metafora della nostra storia ma anche del trampolino che ci proietta nel futuro. Non a caso cade nel bicentenario di Giovanni Fattori, figlio illustre della città”. “Abbiamo lavorato per valorizzare questa rassegna – aggiunge la presidente della Fondazione Angie De Santi Simonini – e i numeri lo dimostrano. Non solo tante candidature, ma soprattutto qualità. Siamo inoltre rientrati tra i vincitori di un bando regionale europeo che ci permetterà di ospitare giovani creativi e curatori, rafforzando la nostra missione di formazione”. Per la presidente di giuria l’esperienza è stata un’opportunità di scoperta. “In più di vent’anni nel mondo dell’arte – racconta Becagli – non ero mai stata in una giuria. Ho trovato entusiasmo, nuovi talenti e soprattutto un concorso aperto a tutti. È importante anche che sia previsto un riconoscimento in denaro: nel nostro settore spesso si lavora gratis, invece qui si valorizza davvero il lavoro”.

Questi i nomi degli artisti selezionati.

Pittura: Cristian Andreini, Laura Antonelli, Diego Azzola, Enrico Bacci, Sergio Bargagliotti, Paolo Bargelli, Dario Bruno, Massimo Casalini, Luna Colombini, Alessandro De Petre, Lorenzo Dominici, Patrizia Leonardo, Maria Teresa Loria, Andrea Luschi, Massimiliano Luschi, Pierpaolo Macchia, Gabriele Massa, Kane McLay, Franco Mongatti, Valentina Morini, Rocco Mussi, Roberto Pampana, Virginia Pilloni, Michele Stagni, Changhao Sun, Eleonora Vajo, Serena Vecchio e Lu Haolong.

Grafica: Juliet Boom, Saro Brancato, Ilaria Casaretto, Collettivo Cps, Daniela Conte, Samuele Franceschi, Isabellangela Germinario, Giacomo Guerrieri, Marcantonio Lunardi, Francesca Nicolosi e Django Nokes.

Fotografia: Laura Bolognesi, Chiara Borredon, Marta Caproni, Virginia Cassano, Elisa De Luca, Gabriele De Santis, Alessandro Fruzzetti, Annalisa Gemmi, Giulia Lentini, Irene Lupi, Biancamaria Monticelli, Laura Plataroti, Fabrizio Razzauti, Daniele Righetti, Veronica Socci, Silvia Tampucci e Alessandro Tapasco.

Scultura e installazione: Marco Casalena, Linda Ann Cipriani, Leonardo D’Addato, Francesca Lombardi, Roberto Lorenzon, Chiara Ripoli e Stefania Zini.

Questi invece quelli scelti per l’estemporanea. Monica Bandecca, Cristina Benesperi, Emilia Bini, Gabriella Bonaretti, Laura Bolognesi, Dayligh Bovolo, Aurora Bresci, Olga Buneeva, Leonardo Cambri, Michela Carugini Orzalesi, Claudia Ceccherelli, Luna Colombini, Daniele Consani, Martina Corradi, Leonardo D’Addato, Cesare Diana, Fulvio Di Lazzaro, Lorenzo Dominici, Gabriella Foca, Pier Luigi Frisini, Alessandro Fruzzetti, Giuseppina Gallo, Annalisa Giacopelli, Francesca Giorgetti, Aurora Infurna, Patrizia Leonardo, Luca Leotta, Debora Marovelli, Franco Mongatti, Bianca Montingelli, Valentina Morini, Lavinia Natarelli, Laura Neri, Massimo Palamidessi, Roberto Pampana, Matteo Pannocchia, Paolo Paoletti, Antonio Perillo, Rossella Pinochi, Claudia Ruffinelli, Riccardo Scannapieco, Claudia Schiazza, Veronica Socci, Alessandra Tocci, Eleonora Vajo, Serena Vecchio e Martina Volandri.

