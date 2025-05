Presentato il Festival LeggerMente

Dal 3 al 14 giugno "l'anteprima" della rassegna che riaprirà da fine giugno al 20 luglio per la seconda parte. Non c’è più la possibilità di prenotare, basterà recarsi direttamente sul posto (al Chioschino di villa Fabbricotti). Ingresso libero. Rafanelli: "Questo è un festival che non ha limiti. Lo scorso anno 6mila presenze". Il programma

Di Martina Romeo

Livorno è pronta ad ospitare la nuova edizione di “LeggerMente”, uno degli appuntamenti culturali più attesi dai cittadini livornesi. Arrivata alla sua settima edizione, la rassegna letteraria – organizzata dal Comune di Livorno, Cooperativa Itinera, Libreria Feltrinelli, Fondazione Livorno e dal Chioschino di Filippo Brandolini – si svolgerà al chioschino dello stesso Brandolini, negli spazi verdi di Villa Fabbricotti. Quella che si svolgerà a giugno, dal 3 al 14, sarà però “solo” un’anteprima dell’intera manifestazione, che riaprirà i battenti da fine giugno al 20 luglio circa con ulteriori importanti incontri. Quest’anno, infatti, la rassegna sarà divisa in due parti: nella prima sezione sarà possibile incontrare autori già noti al pubblico del festival (come Antonio Moresco), mentre a luglio ci saranno, come sottolineato dal direttore della Feltrinelli Andrea Berti, numerose novità, tra le quali si annoverano ospiti di grande rilevanza nazionale e non solo. “Il settimo anno, di solito, è uno di crisi, ma noi non siamo superstiziosi. – scherza Angela Rafanelli, assessora alla Cultura – Per noi significa essere storici, radicati. Questo è un festival che lo scorso anno ha contato più di seimila presenze e, guardando la strada fatta dalla prima edizione, ci sembra di non avere limiti. Così come non ha limite la fantasia di Andrea Berti, Filippo Brandolini e Marco Giovannetti che hanno realizzato tutto questo con la complicità di Fondazione Livorno, Itinera e di un fantastico sistema bibliotecario. Un sistema che ha fatto sì che, nel triennio ’24-’26, la nostra città sia annoverata tra i novecento Comuni e città che leggono. Ad oggi una cosa incredibile, se pensiamo all’attuale situazione in cui riversa la carta stampata”. L’ottima funzionalità del sistema bibliotecario labronico è stata sottolineata anche dal dirigente – settore Attività Culturali e Musei del Comune di Livorno Giovanni Cerini, che ha tenuto a rimarcare: “Siamo in una biblioteca importante che ospiterà la prima edizione di LeggerMente da quando la città ha ricevuto il titolo di ‘Città che legge’. Ricordo che oggi iniziano i corsi del Progetto Faro, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, di cui la Biblioteca Labronica è capofila. Questo per confermare quanto, ancora oggi, la biblioteca sia una realtà viva”. Anche per questa edizione tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e gratuito, con posti disponibili fino ad esaurimento. “Non c’è più la possibilità di prenotare, le persone dovranno recarsi direttamente in loco dove troveranno in accoglienza il nostro personale bibliotecario – ha aggiunto Cecilia Caleo, operatrice di Itinera – Quello che teniamo a fare come Cooperativa, insieme al Comune di Livorno, è creare una comunità, ovvero dare la possibilità alle persone di sentirsi parte di un luogo, di un’identità locale e l’anteprima serve anche a questo. Crediamo che ogni persona possa diventare una persona migliore leggendo, oltre a credere fortemente nella promozione della lettura tirando giù quel muro che spesso c’è tra chi scrive e chi legge, utilizzando come mediatori non solo i libri, ma le stesse persone”. Durante la conferenza, non è mancata qualche anticipazione riguardante la seconda parte della manifestazione. “I nomi sono tanti – ammette Berti – ma al momento sveliamo Pif, che ringraziamo pubblicamente, Concita De Gregorio con il suo nuovo libro e Nadia Terranova, finalista del Premio Strega”.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sulle pagine Instagram e Facebook di LeggerMente.

PROGRAMMA DI “LEGGERMENTE – L’ANTEPRIMA”

Martedì 3 giugno 2025

– Ore 18:30: Antonio Moresco, “Lettera d’amore a Giacomo Leopardi”, Solferino, 2025

Introduce: Salvatore Toscano

Mercoledì 4 giugno 2025

– Ore 18:30: anteprima del primo romanzo di Alessio Traversi, “Ada”, Vittoria Iguazu Editora, 2025

Introduce: Riccardo Greco

Giovedì 5 giugno 2025

– Ore 18:30: Maria Rosa Cutrufelli, “Il cuore affamato delle ragazze”, Mondadori, 2025

Introducono: Cecilia Caleo e Massimiliano Matteri

Venerdì 6 giugno 2025

– Ore 17:30: Catia Sonetti, “Attraversare il tempo con le parole. Lettere di una famiglia ebraica da Livorno per Asmara, 1937-1947”, Il Mulino, 2023

Introduce: Marco Ferrari

– Ore 18:30: Marco Ferrari, “Il partigiano che divenne imperatore”, Laterza, 2025

Introduce: Catia Sonetti

Sabato 7 giugno 2025

– Ore 17:30: Barbara Bonciani, “Portuali e marittime, perché no? La disparità di genere nei porti italiani”, Franco Angeli, 2025

Interviene: Francesca Grigolati

Introduce: Marco Corbi

– Ore 18:30: Carolina Paolicchi, “A Baghdad con le ‘Mille e una notte’”, Perrone, 2025

Introduce: Paola Meneganti, con la partecipazione di Un Ponte Per

Martedì 10 giugno 2025

– Ore 17:30: Franco Poggianti, “Il bellissimo Cecè. Vita e morte del conte partigiano”, C&P Adver Effigi, 2025

Introduce: Alessia Cespuglio e Susanna Giusti. Letture di Simonetta Del Cittadino

– Ore 18:30: Roberta De Monticelli, “Umanità violata. La Palestina e l’inferno della ragione”, Laterza, 2024

Introduce: Matteo Pucciarelli

Mercoledì 11 giugno 2025

– Ore 17:30: Silvia Conforti, “Anch’io potrò volare”, GM.libri, 2025

Introduce: Sara Salvini

– Ore 18:30: Vanni Santoni, “Il detective sonnambulo”, Mondadori, 2025

Introduce: Francesco Mencacci

Giovedì 12 giugno 2025

– Ore 18:30: Fabrizio Bartelloni, “Al vostro posto non ci so stare. Dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André”, Pacini Editore, 2025

Introduce: Enrico Pompeo

Venerdì 13 giugno 2025

– Ore 18:30: Massimo Carboni, “Filosofia dell’ombra”, Jaca Book, 2025

Dialoga con: Pier Giorgio Curti

Sabato 14 giugno 2025

– Ore 18:30: David Lubrano, “Il domatore di unicorni”, Santelli, 2025

Dialoga con: Carlo Neri e Cecilia Gradassi

