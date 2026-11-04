Presentato il Little Bit Festival

Sedicesima edizione con il claim “Tutto è possibile”. Sarà l'ultima sotto la direzione artistica di Francesco Cortoni, che lascia il testimone a una nuova squadra: Valeria Giuliani alla direzione generale, Silvia Lemmi e Matteo Ceccantini alla direzione artistica condivisa

Il Little Bit Festival torna al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno dal 7 al 22 novembre. L’edizione 2026 segna anche un momento significativo nella storia del teatro e dell’Associazione Pilar Ternera, che ne cura la gestione dal 2013: un passaggio di direzione che apre una nuova fase del progetto culturale, nel segno della continuità e del rinnovamento. A seguito della nomina, avvenuta lo scorso maggio, di Francesco Cortoni alla direzione artistica della Fondazione Sipario Toscana di Cascina, questa sarà infatti l’ultima edizione del Little Bit Festival sotto la sua direzione. Il Nuovo Teatro delle Commedie si prepara così a un nuovo assetto, che valorizza le competenze e le esperienze maturate all’interno del progetto. Valeria Giuliani, già direttrice amministrativa, assumerà la direzione generale del Nuovo Teatro delle Commedie, occupandosi della gestione e del coordinamento del progetto. La direzione artistica sarà condivisa da Silvia Lemmi e Matteo Ceccantini. Silvia Lemmi, attrice storica della compagnia Pilar Ternera e formatrice, è già direttrice della Scuola di Teatro del NTC, di cui ha seguito negli anni la crescita e lo sviluppo, contribuendo a fare della formazione uno degli elementi centrali dell’identità del teatro. Matteo Ceccantini, giovane attore e regista, classe 1999, si è formato all’interno del teatro, diventando negli anni un collaboratore stabile dell’associazione, anche attraverso il lavoro con la compagnia A.D.D.A., giovane formazione nata all’interno del Nuovo Teatro delle Commedie. La scelta di una direzione condivisa rispecchia il modo in cui il Nuovo Teatro delle Commedie ha sempre lavorato: un progetto costruito attraverso il confronto, la collaborazione e la partecipazione alle scelte artistiche e organizzative. Un metodo che ha caratterizzato anche gli anni della direzione di Francesco Cortoni e che oggi trova una nuova forma, senza interrompere il percorso intrapreso. Francesco Cortoni continuerà a essere presidente dell’Associazione Pilar Ternera e manterrà il proprio ruolo artistico come regista delle produzioni della compagnia, proseguendo così un rapporto che resta parte integrante dell’identità del teatro. Giunto alla sua sedicesima edizione, il Little Bit Festival, realizzato con il contributo di Fondazione Livorno, torna a esplorare i linguaggi della scena contemporanea con un programma che attraversa teatro, performance, musica e sperimentazione artistica. “Tutto è possibile” è il claim scelto per questa edizione, un invito a immaginare nuove possibilità, a mettere in discussione le certezze e a osservare il presente da prospettive differenti. Un festival che continua a fare della ricerca, della contaminazione tra linguaggi e del confronto con le contraddizioni del nostro tempo i propri elementi distintivi.

Gli spettacoli si concentreranno in tre fine settimana, dal 7 al 22 novembre, con appuntamenti prevalentemente alle 19.00 e alle 21.30, trasformando il Nuovo Teatro delle Commedie in uno spazio di incontro tra artisti, pubblico e comunità. Dalle teorie del complotto ai nuovi linguaggi della comunicazione digitale, dal rapporto tra essere umano e natura alle contraddizioni della società contemporanea, gli spettacoli attraversano temi e immaginari differenti, alternando ironia, provocazione, riflessione e sperimentazione. Accanto alla programmazione teatrale torna Little Bit of Music, a cura di Mangiadischi APS, con due appuntamenti dedicati alla musica dal vivo e alla nuova scena cantautorale. Prosegue inoltre In Dialogo, il progetto che mette in relazione gli spettacoli con associazioni, realtà culturali e soggetti attivi sul territorio. Un modo per portare i temi affrontati sulla scena oltre il palcoscenico, costruendo occasioni di confronto tra artisti, spettatori e comunità. Aderiscono quest’anno al progetto GreenCity Treks, Livornogramm, ARCI Livorno e la Libreria Mondadori, realtà che contribuiranno ad ampliare il confronto sui temi affrontati dagli spettacoli. Si rinnova anche l’esperienza dell’Osservatorio Pubblico, il gruppo di spettatori chiamato a seguire un percorso collettivo di visione e approfondimento, incontrare gli artisti e condividere riflessioni e impressioni sugli spettacoli. Tra gli appuntamenti che arricchiscono questa edizione, il 21 e 22 novembre il Nuovo Teatro delle Commedie ospiterà l’Assemblea nazionale di C.Re.S.Co. – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, che riunisce circa 300 persone e realtà aderenti tra artisti, operatori, compagnie, festival e organizzazioni attive nell’ambito della ricerca e dell’innovazione teatrale. L’assemblea, dal titolo “Senza paura”, sarà dedicata a una riflessione sul concetto di sicurezza, sempre più centrale nel dibattito pubblico, e sulle sue implicazioni per il lavoro culturale, la libertà artistica e la vita delle comunità. Due giornate di confronto che porteranno a Livorno professionisti e operatori dello spettacolo dal vivo provenienti da tutta Italia, facendo del teatro uno spazio di discussione sulle prospettive e sulle sfide della scena contemporanea. Il festival ospiterà anche un importante momento conclusivo di PER.FOR – PerFormare il Presente, il progetto di formazione e residenza artistica promosso da Pilar Ternera insieme a Officine Papage, Officine della Cultura, KanterStrasse Teatro e Straligut Teatro. Sabato 21 novembre alle ore 11.00 si terrà il Pitch Day, durante il quale i dieci giovani artisti e performer selezionati presenteranno i progetti sviluppati durante il percorso.

Articolato in cinque moduli residenziali ospitati in altrettanti territori della Toscana – Livorno, Siena, Terranuova Bracciolini, Castiglion Fiorentino e Pomarance – PER.FOR ha offerto ai partecipanti un’esperienza intensiva di formazione, ricerca e pratica professionale, favorendo il confronto con differenti contesti artistici e produttivi. Il progetto è finanziato nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027 e rientra in Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Accanto al Little Bit Festival, sono già ripartite anche le altre attività del Nuovo Teatro delle Commedie. Tra queste, la stagione di Teatro Ragazzi, che da domenica 1° novembre accompagnerà il pubblico dei più piccoli e le famiglie fino alla primavera, con appuntamenti ogni domenica. Proseguono inoltre le attività di formazione, con l’Accademia dei Piccoli e la Scuola di Teatro NTC, due percorsi dedicati alla crescita artistica e alla scoperta del teatro attraverso le diverse età.

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