Presentato MareDiVino e DiGusto, la grande vetrina dell’enogastronomia toscana

Dal 28 al 30 novembre il Modigliani Forum ospita la nuova edizione della manifestazione organizzata da Fondazione LEM con FISAR e Slow Food. In programma masterclass, show cooking, tour nelle cantine, contest enologici e un'Area Business dedicata agli operatori. Tra le novità anche i pacchi regalo natalizi con i prodotti delle aziende presenti

Si alza il sipario sull’edizione 2026 di MareDiVino e DiGusto, la mostra-mercato enogastronomica di riferimento per la costa toscana e l’intera regione, in programma da sabato 28 a lunedì 30 novembre negli spazi del Modigliani Forum di Livorno. La manifestazione è stata illustrata questa mattina, presenti l’assessore a turismo e commercio Rocco Garufo, il coordinatore di Fondazione LEM Adriano Tramonti, la presidente di Slow Food Livorno Valentina Gucciardo e la Delegata Fisar Livorno Lisa Marinai. Organizzata dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per il Comune di Livorno, in stretta collaborazione con la delegazione FISAR di Livorno e Slow Food Toscana, e con il supporto di Vetrina Toscana, la manifestazione consolida il proprio percorso proponendo un calendario di eventi e degustazioni di alto livello e rispondendo alle necessità di incontro BtoB degli operatori. L’ampia area espositiva accoglierà il meglio del patrimonio vitivinicolo regionale e non, insieme a una selezione gastronomica della rete Slow Food e Vetrina Toscana (il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana). Anche quest’anno uno spazio speciale sarà dedicato al progetto dei Mercati della Terra di Slow Food, con la presenza di alcuni produttori che ne fanno parte. Il programma degli appuntamenti culturali e gastronomici si preannuncia come sempre di altissimo profilo e troverà il suo fulcro all’interno della Sala Mascagni.

Si comincia sabato 28 novembre alle ore 17.00 con la presentazione regionale ufficiale della Guida Slow Wine 2027, curata in collaborazione con FISAR. L’incontro rappresenterà un momento di confronto alla presenza dei redattori regionali per esplorare la filosofia dei vini “buoni, puliti e giusti”, a cui farà seguito una degustazione guidata a ingresso gratuito con prenotazione consigliata ([email protected] ). La giornata di domenica 29 novembre vedrà, dalle 15.00 alle 17.00, la Masterclass di Champagne condotta da Claudio Corrieri. A seguire, alle ore 17.00, in Sala Mascagni, Silvia Volpe, cuoca dell’Alleanza Toscana, curerà uno scenografico Show-Cooking dedicato all’Acquacotta. Il celebre piatto della tradizione verrà preparato utilizzando i prodotti selezionati da Slow Food Monteregio, tra cui il Presidio del pecorino a latte crudo della Maremma dell’azienda Saba Formaggi. Protagonista assoluta della preparazione sarà la Cassetta di Cottura della cooperativa Filo & Fibra: un ecologico slow cooker naturale che cuoce i cibi lentamente sfruttando il principio dell’inerzia termica, senza alcun impiego di gas o elettricità. Il settore vitivinicolo potrà essere esplorato in modo interattivo e coinvolgente grazie alla curatela tecnica dei sommelier di FISAR Livorno. Tra le novità 2026 spiccano infatti i Tour di MDV, percorsi guidati gratuiti (per un massimo di 15 partecipanti, con iscrizione presso l’“area bicchieri”) che accompagneranno il pubblico alla scoperta di quattro cantine selezionate per dialogare con i vignaioli, scoprirne i territori e degustarne le etichette, con partenze sabato alle 14.00 e alle 17.00 e domenica alle 12.00 e alle 15.00. Non mancheranno i momenti di approfondimento tecnico come quello in programma sabato dalle 15.00 alle 17.00 incentrato su un’esclusiva verticale di Cavaliere di Satta per un massimo di trenta partecipanti previa prenotazione sul sito FISAR (https://www.fisar-livorno.it/ ).

Il pubblico tornerà inoltre a vestire i panni della giuria popolare con Rosso Buono per Tutti, il contest a base di assaggi alla cieca di batterie di vini e voto su scheda, le cui etichette più votate saranno premiate domenica alle 18.00. A completare il quadro delle esperienze ci saranno le creazioni originali dello spazio Mixology, con cocktail inediti a base dei vini presenti alla mostra-mercato e premiazione finale (a cura del presidente dell’Associazione Italiana Barman AIBES). L’Area somministrazione della mostra-mercato sarà caratterizzata dall’equilibrio tra conferme identitarie e novità. Accanto alla presenza di Alle Vettovaglie e all’immancabile tradizione del “5e5” garantita dall’Associazione Tortai di CNA Livorno, debuttano le specialità de La sosta del Gallo viandante da Castellina in Chianti e l’attesa proposta della Bottega di Campagna Amica di Livorno. Quest’ultima porterà al Modigliani Forum la tipica “Topa Livornese”, presentata con farciture inedite sull’onda del successo riscosso alla recente edizione di Terra Madre Salone del Gusto, dove la stampa l’ha incoronata al secondo posto assoluto tra i prodotti più curiosi e originali dell’intera rassegna. Una delle novità di quest’anno è l’Area Business, uno spazio pensato e allestito per favorire il dialogo commerciale tra produttori, aziende vitivinicole, distributori e operatori del settore HORECA (Hotel, Ristoranti, Catering): una scelta strategica mira a valorizzare ulteriormente la giornata di lunedì 30 novembre, interamente riservata agli addetti ai lavori, trasformando il Modigliani Forum in un hub professionale per gli investimenti e le forniture della filiera.

L’edizione 2026 di MareDiVino e DiGusto prevede anche, il 29 novembre, un momento di presentazione, accompagnata da degustazione, di Castanea Expo (https://www.castaneaexpo.it/), la prima fiera della castanicoltura italiana in programma a Firenze, alla Fortezza da Basso, dall’11 al 13 dicembre.

In vista delle festività natalizie, l’edizione 2026 lancia inoltre la speciale iniziativa “Natale di vino e di gusto”, pensata per valorizzare gli acquisti diretti dai produttori. Nel corso della manifestazione, i visitatori avranno l’opportunità di comporre ed acquistare esclusivi set regalo selezionando le migliori etichette e le eccellenze agroalimentari presenti al Modigliani Forum. Le confezioni saranno preparate e impacchettate direttamente in loco grazie al prezioso contributo operativo dei volontari della Misericordia di Livorno. Grazie a Unicoop Firenze i visitatori potranno anche usufruire per la loro spesa di utili carrellini insieme alle shopper targate Visit Livorno fornite da Fondazione LEM. Confcommercio e Confesercenti hanno aderito alla valorizzazione della manifestazione promuovendola presso i loro aderenti. La manifestazione sarà aperta al pubblico sabato 28 e domenica 29 novembre dalle ore 11.00 alle 19.00, mentre la giornata di lunedì 30 novembre, dalle ore 11.00 alle 16.00, rimarrà riservata in via esclusiva agli operatori professionali. La sede del Modigliani Forum di Livorno garantisce un’ampia disponibilità di parcheggi e collegamenti diretti con la viabilità principale. I biglietti d’ingresso per le giornate aperte al pubblico sono già acquistabili online attraverso il circuito TicketSMS al link https://www.ticketsms.it/collection/Mare-DiVino-e-DiGusto, mentre per i professionisti del settore l’accredito gratuito per la giornata di lunedì è disponibile previa registrazione sul sito ufficiale all’indirizzo www.maredivinoedigusto.it/iscrizione-per-i-buyer. Tutti i dettagli e il programma sono consultabili su www.maredivinoedigusto.it.

DICHIARAZIONI

Assessore al Turismo del comune di Livorno, Rocco Garufo: “Mare, DiVino e di Gusto, evento alla sua seconda edizione è nato come evoluzione dello storico appuntamento “Mare DiVino” curato dalla FISAR. L’Amministrazione ha individuato nel settore enogastronomico una leva strategica all’interno del proprio piano di sviluppo e marketing territoriale, riconoscendo nel cibo un elemento identitario che racconta la storia, la cultura e le tradizioni di Livorno. In seguito al successo dello scorso anno, l’obiettivo è di consolidare l’evento come chiave dell’offerta turistica e culturale cittadina e proprio per questo la volontà dell’Amministrazione è di continuare a investire nel progetto. Ringrazio le associazioni coinvolte e la rete degli operatori locali”.

Adriano Tramonti, coordinatore di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea: “Dopo l’esperimento del 2025, la manifestazione entra nella fase del consolidamento sulla base dell’impostazione che si è data un anno fa. Novità 2026 è la diversa caratterizzazione della sala principale del Modigliani Forum che ospiterà sia produttori vinicoli che agroalimentari per un maggiore equilibrio tra le due componenti wine e food. Il biglietto di quest’anno è di 20 euro, per un percorso fra eccellenze regionali e non che sarà facilitato dalla disponibilità di carrellini per gli ospiti acquirenti della manifestazione”.

Delegata Fisar Livorno, Lisa Marinai: “Ringraziamo il Comune di Livorno e la Fondazione LEM per aver rinnovato la fiducia a questa manifestazione che affonda le sue radici nella versione solo wine che risale a 14 anni fa. Con la scelta dello scorso anno, MareDiVino e DiGusto si caratterizza come una manifestazione importante per la città in un comparto, quello dell’enogastronomia, caratterizzante per il territorio”.

Presidente di Slow Food Livorno Valentina Gucciardo: “Non posso che confermare il piacere di essere di nuovo qui, insieme, a un anno di distanza dalla prima edizione. Molte le attività che proporremo nel 2026 come Slow Food tra cui la presentazione della guida Slow Wine e di un prodotto a cui teniamo molto, la tipica “Topa Livornese”, che sarà presentata con farciture inedite sull’onda del successo riscosso alla recente edizione di Terra Madre Salone del Gusto, dove la stampa l’ha incoronata al secondo posto assoluto tra i prodotti più curiosi e originali dell’intera rassegna”.

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