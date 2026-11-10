Puntoni e Pupilli. Due sguardi sulla pittura contemporanea alla Melograno Art Gallery

La mostra sarà visitabile dal 12 al 18 novembre 2026 presso la Melograno Art Gallery, in via Marradi 62/68 a Livorno. Il vernissage si terrà sabato 14 novembre alle ore 18

Dal 12 al 18 novembre 2026 la Melograno Art Gallery di Livorno ospita una nuova esposizione dedicata ad Alessandra Puntoni e Maurizio Pupilli, due artisti che, attraverso linguaggi differenti, esplorano le possibilità espressive della pittura e il rapporto tra immagine, materia e sensibilità.

Le loro ricerche si muovono lungo percorsi autonomi, ma trovano un interessante punto di incontro nella volontà di superare la semplice rappresentazione del reale, affidando alla superficie pittorica il compito di evocare memorie, emozioni e dimensioni interiori.

Nelle opere di Alessandra Puntoni emerge una particolare relazione tra la conoscenza della tradizione figurativa e una libertà espressiva istintiva e contemporanea. La sua formazione nel restauro, maturata anche attraverso l’esperienza sugli affreschi del Camposanto Monumentale di Pisa, costituisce un patrimonio di conoscenze che l’artista rielabora in una ricerca personale, lontana dall’imitazione dei modelli del passato.

Le sue immagini richiamano la forza essenziale della pittura rupestre e degli affreschi medievali. Donne e cavalli prendono forma attraverso linee morbide e sinuose, pochi elementi significativi e superfici dalla qualità ruvida e materica. La semplicità compositiva diventa uno strumento di intensità espressiva, mentre la scelta di supporti resinati e arrotolabili introduce una particolare dimensione installativa, nella quale la pittura dialoga con lo spazio architettonico.

Diverso, ma altrettanto personale, è il percorso di Maurizio Pupilli, che concentra la propria ricerca sul paesaggio e sulle sue possibilità evocative. Le sue composizioni si collocano in una zona di confine tra figurazione e astrazione: gli elementi naturali rimangono riconoscibili, ma perdono progressivamente i contorni descrittivi per trasformarsi in impressioni, ricordi e atmosfere.

La superficie pittorica si costruisce attraverso piccoli interventi, sovrapposizioni cromatiche e una trama minuta di segni. Il colore diventa materia sensibile, capace di generare profondità e movimento, mentre la luce assume un ruolo centrale nell’organizzazione dell’immagine. Orizzonti e presenze vegetali diventano così frammenti di una realtà osservata e interiorizzata, restituita attraverso una pittura contemplativa, nella quale la natura si trasforma in esperienza emotiva.

L’esposizione mette dunque a confronto due differenti modi di intendere il fare pittorico: Puntoni recupera la memoria della tradizione per trasformarla in un linguaggio libero ed essenziale; Pupilli parte dall’osservazione del paesaggio per raggiungere una dimensione più intima e sospesa. Due sensibilità che invitano il visitatore a soffermarsi sulla forza del segno, sulla presenza della materia e sulla capacità della pittura di raccontare ciò che spesso sfugge alla descrizione.

La mostra sarà visitabile dal 12 al 18 novembre 2026 presso la Melograno Art Gallery, in via Marradi 62/68 a Livorno. Il vernissage si terrà sabato 14 novembre alle ore 18.

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