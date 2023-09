“Racconti di altre danze”, due mesi di spettacoli e workshop. Il programma

Cliccate sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare i programmi completo

Dal 6 ottobre al 26 novembre spettacoli, workshop, incontri e pratiche di danza contemporanea, mentre dal 26 settembre al 7 ottobre quattro appuntamenti ad ingresso libero nei quartieri nord. I programmi completi

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la sua 7° edizione, il “Festival Racconti di Altre Danze”, dedicato a spettacoli, workshop, incontri e pratiche di danza contemporanea, organizzato e promosso da Atelier delle Arti Danza, con il sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Livorno e la collaborazione di numerosi enti tra pubblici e privati, sotto la direzione artistica delle sue ideatrici Elena Giannotti e Chelo Zoppi. Tra le novità dell’iniziativa 2023, in programma dal 6 ottobre al 26 novembre, la mostra allestita alla Fondazione Trossi Uberti in cui sarà possibile ammirare alcune opere inerenti le precedenti edizioni, gli scatti di Filippo Boccini e qualche performance. Tra le conferme invece il progetto “Danze di Cortile”, quattro appuntamenti al calasole, dal 26 settembre al 7 ottobre, ad ingresso libero con l’obiettivo di portare la danza nelle zone nord (Corea, Fiorentina, Shangai e Stazione) incontrando residenti, cittadini e chiunque altro voglia partecipare. “Un tentativo – commenta l’assessore alla cultura Simone Lenzi – di abitare, presidiare zone delle città che erano state un po’ abbandonate, dimenticate. Muoversi solo nel salotto buono della città è molto più semplice, noi da tempo portiamo avanti la strategia di abolire i quartieri dormitorio, quelli dove non succede mai niente. E questa è una delle manifestazioni che centrano a pieno questo obiettivo”. “Per anni abbiamo portato avanti l’idea – spiega Zoppi – che il festival dovesse diventare un contenitore con diverse declinazioni al suo interno e quest’anno ci siamo riusciti. Un vero e proprio progetto artistico che cerca di instaurare forti legami a livello locale. Il corpo è la cifra su cui tutti possiamo esprimerci. Ce l’abbiamo tutti e possiamo condividerlo in maniera creativa ed artistica. Ecco perché tra le novità di quest’anno ci sono anche alcuni laboratori gratuiti dedicati agli inquilini dei quartieri interessati, una scommessa che abbiamo voluto fare sul tema del benessere che parte dal corpo provando a conoscerlo meglio”.

Condividi: