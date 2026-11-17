Rassegna d’inverno – Capolavori e nuove scoperte tra Ottocento e Novecento
Sabato 21 novembre alle ore 16:30 la Galleria Goldoni di Livorno inaugura la ‘Rassegna d’inverno - Capolavori e nuove scoperte tra Ottocento e Novecento‘, un appuntamento atteso che accompagnerà il pubblico fino al 30 dicembre
Sabato 21 novembre alle ore 16:30 la Galleria Goldoni di Livorno inaugura la ‘Rassegna d’inverno – Capolavori e nuove scoperte tra Ottocento e Novecento‘, un appuntamento atteso che accompagnerà il pubblico fino al 30 dicembre con una selezione di opere di rilievo della grande tradizione pittorica livornese e toscana tra Ottocento e Novecento.
Le sale della galleria, in via E. Mayer 45, accoglieranno capolavori di maestri che hanno segnato la storia dell’arte italiana: Oscar Ghiglia, Llewellyn Lloyd, Moses Levy, Ugo Manaresi, Plinio Nomellini, Renato Natali, Silvio Bicchi, Telemaco Signorini. Dai bagliori luminosi del divisionismo alla lezione dei Macchiaioli, fino alle ricerche postmacchiaiole e ai paesaggi che hanno raccontato la costa e la luce della Toscana, il percorso offre uno sguardo ampio e prezioso su una stagione artistica di straordinaria vitalità.
Accanto alle opere dei maestri storici, la Rassegna presenta anche numerose novità, nuovi arrivi e proposte inedite che arricchiscono l’esposizione e offrono a collezionisti, appassionati e visitatori occasioni di scoperta. La Galleria d’Arte Goldoni invita la cittadinanza, gli appassionati d’arte e la stampa a partecipare al vernissage, momento di incontro e di condivisione con cui si apre la stagione invernale.
Artisti in mostra: Oscar Ghiglia, Llewellyn Lloyd, Moses Levy, Ugo Manaresi, Plinio Nomellini, Renato Natali, Silvio Bicchi, Telemaco Signorini.
Orari di apertura: Dal martedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e 16:00 alle 19:30. Lunedì: 16:00 alle 19:30.
Contatti: tel. 0586.839547 cel. 339.7951064 mail. [email protected]
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.