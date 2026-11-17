Rassegna d’inverno – Capolavori e nuove scoperte tra Ottocento e Novecento

Sabato 21 novembre alle ore 16:30 la Galleria Goldoni di Livorno inaugura la ‘Rassegna d’inverno - Capolavori e nuove scoperte tra Ottocento e Novecento‘, un appuntamento atteso che accompagnerà il pubblico fino al 30 dicembre

Sabato 21 novembre alle ore 16:30 la Galleria Goldoni di Livorno inaugura la ‘Rassegna d’inverno – Capolavori e nuove scoperte tra Ottocento e Novecento‘, un appuntamento atteso che accompagnerà il pubblico fino al 30 dicembre con una selezione di opere di rilievo della grande tradizione pittorica livornese e toscana tra Ottocento e Novecento.

Le sale della galleria, in via E. Mayer 45, accoglieranno capolavori di maestri che hanno segnato la storia dell’arte italiana: Oscar Ghiglia, Llewellyn Lloyd, Moses Levy, Ugo Manaresi, Plinio Nomellini, Renato Natali, Silvio Bicchi, Telemaco Signorini. Dai bagliori luminosi del divisionismo alla lezione dei Macchiaioli, fino alle ricerche postmacchiaiole e ai paesaggi che hanno raccontato la costa e la luce della Toscana, il percorso offre uno sguardo ampio e prezioso su una stagione artistica di straordinaria vitalità.

Accanto alle opere dei maestri storici, la Rassegna presenta anche numerose novità, nuovi arrivi e proposte inedite che arricchiscono l’esposizione e offrono a collezionisti, appassionati e visitatori occasioni di scoperta. La Galleria d’Arte Goldoni invita la cittadinanza, gli appassionati d’arte e la stampa a partecipare al vernissage, momento di incontro e di condivisione con cui si apre la stagione invernale.

Artisti in mostra: Oscar Ghiglia, Llewellyn Lloyd, Moses Levy, Ugo Manaresi, Plinio Nomellini, Renato Natali, Silvio Bicchi, Telemaco Signorini.

Orari di apertura: Dal martedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e 16:00 alle 19:30. Lunedì: 16:00 alle 19:30.

Contatti: tel. 0586.839547 cel. 339.7951064 mail. [email protected]

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