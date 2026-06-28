“Remembering John Coltrane & Miles Davis” a Estate a Villa Trossi

Appuntamento con la storia del jazz, esplorando la ricchezza della collaborazione tra il trombettista Miles Davis e il sassofonista John Coltrane, che insieme crearono una delle formazioni più leggendarie di tutti i tempi

Cento anni fa nascevano due tra i più grandi musicisti nella storia del jazz: Miles Davis e John Coltrane. Per commemorare questo centenario d’eccezione, Estate a Villa Trossi presenta lo spettacolo “Remembering John Coltrane & Miles Davis”, messo in scena dai Rasenna Jazz Messengers, progetto livornese che per l’occasione salirà sul palco con tre musicisti: Giulio Boschi al contrabbasso, Max Fantolini al pianoforte e Mattia Donati alla chitarra e alla voce. Si chiude così il mese di giugno nel giardino di Villa Trossi Uberti a Livorno, dove è in corso l’edizione 2026 del festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli.

Appuntamento con la storia del jazz, esplorando la ricchezza della collaborazione tra il trombettista Miles Davis e il sassofonista John Coltrane, che insieme crearono una delle formazioni più leggendarie di tutti i tempi (spesso definita come il Primo Quintetto di Miles Davis, nato nel 1955). Insieme al pianista Red Garland, al bassista Paul Chambers e al batterista Philly Joe Jones, infatti, hanno letteralmente riscritto i codici dell’hard bop e del jazz modale.

I Rasenna Jazz Messengers (noti anche come Rasenna Music Art) sono un progetto musicale e culturale attivo a Livorno guidato dal contrabbassista e direttore artistico Giulio Boschi e dal pianista Max Fantolini. Sebbene la loro formazione più celebre e attiva sia il duo, il repertorio viene frequentemente ampliato in trio con la collaborazione del chitarrista e cantante Mattia Donati, che ha all’attivo collaborazioni, come gli altri, con grandi musicisti del settore. L’occasione è gustosissima per ascoltare una serata di sofisticato jazz a 100 anni esatti dalla nascita di Miles Davis e di John Coltrane.

Ma non solo, perché nel corso dello spettacolo si renderà omaggio anche ad altri due grandi artisti nati nel 1926: Ray Brown, americano, si è affermato come uno dei più influenti contrabbassisti jazz; Ernesto Mussi, livornese e musicista, ma anche poeta, pittore e ceramista. Conosciuto anche all’estero, soprattutto in Inghilterra e Stati Uniti dove ha trascorso vari periodi della sua vita, Mussi è entrato in contatto con molti celebri artisti, tra cui lo stesso Miles Davis, per il quale realizzò pure un quadro molto apprezzato.

I Rasenna Jazz Messengers faranno dunque un tributo esteso, proponendo alcuni brani di questi grandi artisti, ma anche altri della tradizione jazz, e poi ci sono anche alcuni pezzi originali scritti da Giulio Boschi e dedicati proprio a queste leggendarie figure. Momenti solisti, in duo e in trio si alterneranno nel corso del concerto ideato da una realtà che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura jazz in città. Nato nel 2014 come progetto solista di Giulio Boschi, Rasennza Jazz Messengers si è poi allargato grazie all’incontro nella dimensione con live con altri musicisti in sintonia con l’intento di approfondire la storia di questo genere musicale e renderla sempre più accessibile al pubblico.

Villa Trossi Uberti – Livorno

30 giugno 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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