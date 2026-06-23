Rocco Siffredi all’Arena Ardenza per l’anteprima di “Blue”
Per l’occasione saranno la regista Eleonora Puglia e gli interpreti Rocco Siffredi e Alexia Cozzi che incontreranno gli spettatori per saluto prima dell’inizio della visione. Appuntamento in programma mercoledì 24 giugno alle ore 21.30 all'Arena Ardenza
“Blue” arriva in anteprima assoluta nelle arene cinematografiche estive della Toscana con tre proiezioni speciali che anticipano l’uscita al cinema fissata per il 23 luglio. Ad accompagnare il film.
Il primo appuntamento sarà martedì 23 giugno alle ore 21.30 a Firenze presso l’Arena Chiardiluna (via Monte Oliveto 1); il secondo appuntamento avrà luogo mercoledì 24 giugno alle ore 21.30 a Livorno presso il Cinema Arena Ardenza (Piazza Alfredo Sforzini 17); infine, il terzo appuntamento si terrà giovedì 25 giugno alle ore 21.30 a Lucca presso l’Arena Estate Cinema (Area Ex Cavallerizza – Ingresso da Piazzale Verdi).
“Blue” è prodotto da Gabria e Roberto Cipullo e da Marta Leone e Alessandro Leone, ed è una produzione Camaleo e Agresywna Banda, con il sostegno del Programma POR FESR Lazio 2021-2027 – Avviso Lazio Cine-International, con il contributo della Regione Marche – PR FESR 2021-2027, della Fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission. L’opera è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo del Ministero della Cultura.
Il film uscirà nei cinema il 23 luglio distribuito da PiperFilm.
SINOSSI – Luce, vent’anni, di ottima famiglia, è innamorata di Loris, un giovane meccanico che i suoi genitori e i suoi amici considerano inadeguato a lei. Quando il ragazzo finisce in un brutto giro, lei cerca disperatamente il denaro necessario per tirarlo fuori dai guai. L’unica a offrirle una soluzione è Vicky, un’amica che ha costruito la propria fortuna su Blue, piattaforma di contenuti hard: in una sola notte Luce potrebbe guadagnare tutto ciò che serve per pagare i debiti del ragazzo. Per amore Luce accetta. Tuttavia, questa scelta innescherà una reazione a catena inarrestabile che travolgerà ogni sua certezza. All’alba il debito sarà saldato, ma per Luce nulla sarà più come prima.
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