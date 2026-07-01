Rotary Club Livorno, Leonardo Pagni è il nuovo presidente

Al centro del programma del nuovo presidente il tema "I giovani, il nostro futuro", con particolare attenzione ai service, alla formazione e al rafforzamento del legame con il territorio

Con il passaggio del collare da Marina Pesarin, Leonardo Pagni assume la guida del Rotary Club Livorno per l’annata 2026-2027. Nato nel 1958, è laureato con lode in Fisica presso la Oxford University e vanta una prestigiosa carriera internazionale nei settori della finanza, del credito e della gestione d’impresa. Ha ricoperto incarichi di vertice in importanti istituzioni finanziarie e gruppi industriali, distinguendosi per competenza manageriale, capacità di leadership e visione strategica, qualità che metterà al servizio del Club nel nuovo anno rotariano. Il suo programma si sviluppa attorno al tema “I giovani, il nostro futuro”, con particolare attenzione al rafforzamento dell’effettivo, al coinvolgimento delle nuove generazioni e del Rotaract, alla collaborazione con le istituzioni e gli altri Club, alla valorizzazione dei progetti di service e della formazione rotariana, senza dimenticare l’importanza dell’amicizia, elemento fondante della vita di Club. Tra le priorità figurano anche il sostegno alla Rotary Foundation e la realizzazione di significativi progetti nei settori sociale, culturale e della sostenibilità. Con il suo mandato il Rotary Club Livorno intende proseguire nel solco della propria prestigiosa tradizione, coniugando continuità e innovazione, per continuare a servire la comunità con competenza, entusiasmo e spirito rotariano.

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