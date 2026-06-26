Sabato la Terrazza Mascagni diventa specchio dell’identità livornese

Foto gentilmente concessa dall'ufficio stampa della Fondazione LEM a cura di Andrea Dani

Sport, tradizione e convivialità si incontrano sul lungomare: il Centenario del Palio Marinaro con diretta streaming e tv, il debutto del Livorno Urban Festival e la Cena sulla Terrazza con 500 ospiti trasformeranno la Terrazza Mascagni nel cuore pulsante della città

Il mare di Livorno è lo sfondo identitario che sabato 27 giugno trasformerà l’intera Terrazza Mascagni in un palcoscenico di animazione, sport, cultura e socialità. Nell’anno storico del Centenario del Palio Marinaro, la Fondazione LEM si farà ancora una volta regista della tradizione remiera per eccellenza, curandone la spettacolare copertura tecnologica e la diffusione live. Attorno a questo antico rito collettivo, la Terrazza si aprirà a una fruizione contemporanea e diffusa del lungomare, ospitando l’energia dello sport di strada del Livorno Urban Festival e l’eleganza enogastronomica della Cena sulla Terrazza .

Il Centenario del Palio Marinaro: la diretta live da drone di Fondazione LEM

Il pomeriggio di sabato 27 giugno vedrà lo svolgimento della regina delle competizioni remiere labroniche: il Palio Marinaro. Gli equipaggi delle otto sezioni nautiche rionali si affronteranno a colpi di remo, sfidandosi sul classico percorso di 2000 metri scandito da virate mozzafiato nello specchio d’acqua antistante la Terrazza Mascagni. Si parte alle 18.00 con gli juniores seguiti, alle 19.15, dalla competizione femminile a quattro remi e, alle 19.45, dalla gara regina tra i gozzi a dieci remi maschili. Quella del 2026 rappresenta un’edizione dall’eccezionale valore storico: si celebra infatti il Centenario del Palio Marinaro. La gara chiude ufficialmente il celebre “trittico” remiero cittadino, dopo la disputa della Coppa Risi’atori (31 maggio) e della Coppa Barontini (13 giugno).

A garantire una copertura spettacolare dell’evento sarà il “Progetto Gare Remiere”, l’iniziativa inaugurata da Fondazione LEM nel 2021 per rilanciare le tradizioni remiere come volano di attrazione turistica. Grazie alle riprese aeree da drone in diretta, le fasi salienti della gara saranno trasmesse istantaneamente sul maxischermo installato in Terrazza, in streaming online sulla piattaforma dedicata https://gareremiere.tv e in televisione su Granducato TV (canale 15 del Digitale Terrestre). Il progetto, che negli anni si è progressivamente esteso fino a coprire nel 2026 ben sei competizioni stagionali (Trofeo Liberazione, Coppa Santa Giulia, Coppa Lubrani-Meoni, Risi’atori, Barontini e Palio), assicurerà una visibilità senza precedenti ai festeggiamenti del centenario.

Livorno Urban Festival: lo sport di strada e la cultura giovanile sul mare

Ad animare la Terrazza Mascagni lungo tutto il weekend sarà la prima edizione del Livorno Urban Festival (LUF), la kermesse a ingresso libero organizzata da ASD Livorno 3×3 in collaborazione con LEM e il Comune di Livorno. Il festival unisce lo sport di strada con l’universo urban e digitale, celebrando il Centenario del Palio attraverso grafiche rionali e l’integrazione delle premiazioni ufficiali delle gare remiere nel proprio programma.

Il programma del LUF per sabato 27 giugno propone un fitto palinsesto che unisce sport, gaming e intrattenimento sulla Terrazza Mascagni. Sul fronte cestistico spiccano le fasi finali del torneo FIP 3×3 TOP, valido per il ranking internazionale FIBA, affiancate dai tornei giovanili, dalle attività per bambini e dalle competizioni inclusive di Baskin e 3×3 in carrozzina. L’agonismo sul playground sarà esaltato anche dal “King of the Court – 1v1 Showdown” di Check It, una sfida a eliminazione diretta con la partecipazione degli influencer Alex the Real Streetballer e Vinny Vince.

Parallelamente, l’area gaming ospiterà le postazioni di FIP eBasket con NBA 2K26, i tornei di Pokémon e Magic curati dal Centro del Fumetto e le attività competitive del Team Aqua. L’intrattenimento sarà scandito dai dj set e dal breaking di Kombo, dalle registrazioni dal vivo dei podcast “Dillo al Boncio” e “5&5” e dall’area street food assistita dai food truck di Gallaccio, Marameo e Opera Gelati.

La “Cena sulla Terrazza”: l’eccellenza di Vetrina Toscana affacciata sul Palio

A partire dalle ore 20.00, la Terrazza Mascagni farà da scenario a un altro degli appuntamenti più eleganti della stagione: La Cena sulla Terrazza, la grande cena conviviale promossa da Confcommercio Livorno. Con ben 500 ospiti attesi disposti sui tavoli affacciati sulla costa labronica, l’evento si salderà in un connubio perfetto con il Palio Marinaro, offrendo ai presenti la possibilità di cenare ammirando lo spettacolo remiero. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Livorno, della Fondazione LEM, della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e del supporto di FIPE Confcommercio, mettendo al centro la valorizzazione agroalimentare sotto l’egida di Vetrina Toscana.

La proposta enogastronomica dell’evento prevede il “Menu della Tradizione” locale, curato dall’Associazione Cuochi Livornesi con il supporto logistico della Fondazione Caritas. Il servizio a tavola sarà accompagnato dai sommelier della Fisar Livorno e dal Consorzio del Pane Toscano DOP, con eccellenze territoriali come il panificio Dino Domenici, l’Olio d’Autore della Val di Cornia e l’Amaro Tamaro. Ad arricchire la selezione dei vini e delle bevande saranno le etichette della Famiglia Quartoni, della Tenuta La Batistina e dell’Azienda Agricola Elisabetta, insieme alle novità rappresentate dall’acqua Prinz, dai prodotti Puratos e Zona, dal Caffè New York e dalle creazioni della distilleria Il Re dei Re di Fabio Elettrico.

La serata si chiuderà con un sorteggio di premi messi a disposizione dai partner commerciali del territorio — tra cui Martini Gioielli, LTA Cooking Academy, Laboratorio Ottico Labrolens, Hotel Granduca e i ristoranti La Barcarola e Il Sottomarino — a cui si aggiungeranno confezioni regalo di Olio d’Autore e, tra i produttori di vini, della Famiglia Quartoni (Suvereto), Tenuta La Batistina (Cecina) e Azienda Elisabetta (Suvereto).

* Palio Marinaro: Gare nel pomeriggio del 27 giugno. Diretta streaming su www.gareremiere.tv e Granducato TV (Canale 15) a partire dalle 17.45. * Livorno Urban Festival: Ingresso completamente gratuito. Info su www.livornourbanfestival.it.

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