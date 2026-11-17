Sabato pomeriggio a casa di Dedo

La Casa natale non è soltanto un luogo della memoria, ma uno spazio in cui la storia privata di una famiglia incontra la storia di una città e il percorso universale di un artista che ha portato il nome di Livorno nel mondo

Sabato 21 novembre alle 17 visita guidata a casa natale Amedeo Modigliani, via Roma, 38, primo piano. Obbligatorio la prenotazione al 3398560212. Costo euro 12 a persona.

La Casa natale di Amedeo Modigliani rappresenta una preziosa testimonianza della Livorno ottocentesca e conserva ancora oggi il fascino di una dimora della media borghesia cittadina. La famiglia Modigliani occupava l’intera palazzina. Oggi il percorso museale si sviluppa nel piano nobile, cuore della vita familiare e delle relazioni sociali: gli ambienti in cui la famiglia riceveva gli ospiti, dove Flaminio aveva il proprio studio e dove Eugenie intratteneva conversazioni con Rodolfo Mondolfi, padre di Uberto, futuro sindaco di Livorno. Dopo aver ospitato una rinomata sartoria, l’edificio è stato acquistato da due galleristi livornesi, appartenenti a una famiglia da tempo impegnata nel collezionismo, nell’editoria e nell’attività espositiva, che ne hanno promosso il recupero e la trasformazione in museo.

La visita consente di immergersi nelle atmosfere di una casa ottocentesca, dove elementi originali come le cementine, i sottili vetri delle finestre e la biacca sulle porte contribuiscono a restituire l’identità e il carattere degli ambienti originari.

Attraverso un percorso di pannelli esplicativi, il visitatore può ripercorrere la storia di Amedeo Modigliani, affettuosamente chiamato Dedo, e della sua famiglia, ricostruendo il contesto umano e sociale nel quale maturò la personalità del futuro artista.

Completa il percorso una collezione di opere di artisti dedicate a Modigliani, testimonianza dell’ammirazione e del profondo legame che il mondo dell’arte continua a nutrire nei confronti di uno dei più illustri protagonisti della cultura livornese.

La Casa natale non è soltanto un luogo della memoria, ma uno spazio in cui la storia privata di una famiglia incontra la storia di una città e il percorso universale di un artista che ha portato il nome di Livorno nel mondo.

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