Sabato visita guidata gratuita alle Terme del Corallo

Nell’ambito del patto di collaborazione per i beni comuni condivisi, l’associazione Terme del Corallo onlus/odv invita all’ascolto della storia delle Terme Del Corallo con Maria Grazia Macchia, guida turistica autorizzata, nonché socia volontaria.

L’incontro di sabato 14 marzo alle ore 11, si colloca nelle attività svolte in forma libera e gratuita.

