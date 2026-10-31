San Benedetto, seconda serata al Grattacielo

Dopo la grande partecipazione all'appuntamento inaugurale, il 31 ottobre aperitivo a buffet e lo spettacolo di Gianna Coletti “Fortunata Speranza – Basta una moneta per cominciare”

Dopo la prima serata, che ha fatto registrare una grandissima partecipazione, anche stasera, 31 ottobre, al Centro Artistico Il Grattacielo è in programma un aperitivo a buffet, preparato dallo staff di cucina della cooperativa, seguito dallo spettacolo “Fortunata Speranza – Basta una moneta per cominciare”, di e con Gianna Coletti. Nel foyer del teatro è allestita un’esposizione di Matteo Pannocchia che, attraverso un lavoro di co-creazione insieme alle persone inserite nel centro diurno della cooperativa, ha ripercorso la storia della San Benedetto.

La sinossi dello spettacolo “Fortunata Speranza”

Un monologo breve e intenso, di e con Gianna Coletti, che attraverso una profonda ironia e una leggerezza disarmante affronta un tema delicato come quello del gioco d’azzardo al femminile. Nella vita di Fortunata interviene un evento inaspettato: la perdita del lavoro. “Una bella mattina mi sono alzata e non avevo più niente da fare”. Si ritrova a casa, in una vita che scorre lenta e in una solitudine rotta solo dal vivace battibeccare con la madre, che però non c’è più. Un giorno, quasi per caso, gioca a una slot machine e una cascata di monete la travolge. Da quel momento, la sua vita corre sul filo sottile tra l’illusione della vincita e il bisogno di sentirsi viva.

La serata

Dopo i saluti della presidente Benedetta Ratti e del fondatore Don Medori, si è tenuta una tavola rotonda alla quale hanno partecipato Andrea Raspanti (assessore alle Politiche Sociali), Fiorella Cateni (presidente Cesvot Livorno), Alessio Arces (Federsanità Toscana), Lucia Mancino (responsabile Ser.D. Livorno) ed Enrico Centi (vicepresidente San Benedetto). A seguire, un aperitivo a buffet preparato dallo staff del servizio mensa della cooperativa e lo spettacolo “Le avventure di un ragazzo che non voleva essere di legno”, diretto da Alessia Cespuglio.

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