San Jacopo in Acquaviva, tour alla scoperta di un quartiere dalla storia secolare

In programma sabato 14 dicembre alle ore 15.00 (ritrovo davanti alla Chiesa di San Jacopo in Acquaviva), il tour partirà dalla visita dell'antica cripta della chiesa e proseguirà alla statua di Pietro Leopoldo ed attraversando il quartiere verso l'antica polveriera si concluderà nello splendido parco di Villa Mimbelli. Prenotazione online obbligatoria entro venerdì 13 dicembre ore 18.00 al link che trovate in fondo all'articolo. Saranno due le degustazioni previste lungo il percorso

In partenza da uno dei posti più scenografici della città di Livorno, il tour in programma sabato 14 dicembre, porterà alla (ri)scoperta di un intero quartiere che nel corso dei secoli ha cambiato funzioni e volto ma non anima. Dopo la visita all’antica cripta della chiesa di San Jacopo in Acquaviva, il tour andrà alla scoperta prima di quel che fu il quartiere dello storico Lazzeretto per poi soffermarsi davanti alla scultura di Pietro Leopoldo recentemente restaurata. Un ulteriore breve trekking, attraverso il quartiere verso l’antica polveriera, ci porterà infine all’interno del rigoglioso parco della prestigiosa ottocentesca Villa Mimbelli dove, tra alberi centenari e le specie arboree pregiate, narreremo la storia di Enrichetta Rodocanacchi, moglie di Francesco Mimbelli che visse nella villa che porta tutt’ora il nome del marito e della quale potremo visitare la suggestiva Sala Rossa. Ben due saranno le tappe di degustazione: la prima tappa presso Fresco in Città negozio di qualità a marchio Slow Food, dove assaporeremo un assaggio della “fetta unta” realizzata con pane di grano antico biologico a lievitazione naturale semintegrale cotto a legna (di varie tipologie con semi di zucca, girasole, canapa) condito con olio biologico novello “Il Cavallino” prodotto a Bibbona; la seconda, per chiudere in dolcezza, sarà allestita all’interno degli spazi dei Granai a cura di Cioccolato Giovannini.

INFO

Coop. Agave

Tel. 0586/897890 – Mobile 3480404516

Mail: [email protected]

PRENOTAZIONI ONLINE AL LINK ENTRO VENERDI’ 13 DICEMBRE ORE 18.00: https://www.agaveservizi.it/biglietti-online.htm

DIFFICOLTÀ

Nessuna difficoltà. Si consiglia di indossare scarpe comode per una passeggiata urbana.

DURATA

2 ore circa (compresa la degustazione)

INCONTRO

Ore 15.00

Piazza di San Jacopo in Acquaviva, davanti alla Chiesa di San Jacopo in Acquaviva.

