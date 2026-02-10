San Valentino al Ring Star: cena e tributo a Pino Daniele con Terra Mia

Venerdì 14 febbraio al Villaggio Oltremare serata firmata Claps Eventi tra musica dal vivo, menù speciale, conduzione di Marco Leonetti e una sorpresa finale per il pubblico

Sarà una serata speciale, all’insegna dell’amore, della musica d’autore e dell’esperienza condivisa, quella organizzata da Claps Eventi per la sera di San Valentino, venerdì 14 febbraio, presso il Ring Star del Villaggio Oltremare.

Un appuntamento pensato per chi desidera celebrare la festa degli innamorati in modo originale, unendo cena e spettacolo in un’atmosfera coinvolgente e raffinata. Protagonista musicale della serata sarà la tribute band Terra Mia, con alla voce Umberto Folleri che porterà sul palco un intenso omaggio a Pino Daniele, artista simbolo della musica italiana, capace come pochi di raccontare l’amore, le passioni e le contraddizioni dell’animo umano.

La proposta gastronomica sarà parte integrante dell’esperienza: una cena studiata appositamente per San Valentino, con un menù ricercato e pensato per accompagnare il pubblico in un vero e proprio percorso sensoriale, tra sapori, convivialità e musica dal vivo.

A condurre la serata sarà Marco Leonetti di Radio Incontro, voce conosciuta e apprezzata dal pubblico, che accompagnerà gli ospiti tra un momento musicale e l’altro.

Non mancherà un tocco di sorpresa: nel corso della serata verrà infatti estratta una coppia – o un single – che riceverà in omaggio un ingresso a uno dei prossimi eventi firmati Claps Eventi al Ring Star, un gesto simbolico per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Una notte pensata non solo per le coppie, ma per chiunque voglia regalarsi un’esperienza diversa, fatta di musica senza tempo, buon cibo e condivisione, in una cornice suggestiva come quella del Ring Star al Villaggio Oltremare.

Claps Eventi conferma così la propria vocazione: trasformare ogni appuntamento in un momento da ricordare.

La serata avrà inizio alle 20.00 per informazioni cena e spettacolo 3204103015

