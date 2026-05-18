Santa Giulia, due giorni di celebrazioni per la patrona

Giovedì 21 maggio la suggestiva processione con le reliquie attraverserà Livorno tra percorso a piedi e navigazione sui fossi accompagnata dai gozzi dei quartieri con arrivo in Cattedrale tra luci, musica e spettacolo pirotecnico. Venerdì 22 maggio spazio invece alla gara remiere, alla solenne concelebrazione eucaristica, alla benedizione del mare e della città e al concerto finale degli allievi del Conservatorio Mascagni

In Cattedrale dal 13 maggio sono presenti le reliquie di santa Giulia e ogni giorno ha luogo la preghiera della Novena a cura delle diverse parrocchie della Diocesi. La festa inizierà la serata di giovedì 21 maggio: alle 21 prenderà il via dalla Chiesa di San Sebastiano la processione con le reliquie (a ricordare l’arrivo a Livorno via mare dei resti della Santa). Il percorso inizierà a piedi fino alla cantina del Palio, dove le reliquie saranno imbarcate (sulla barca saranno presenti il vescovo e il sindaco) e, accompagnate dai gozzi dei quartieri, proseguiranno lungo i fossi con soste agli storici “scalandroni”, dove ad accogliere le reliquie saranno le corali delle diverse parrocchie. La processione lungo i fossi si concluderà agli scali Finocchietti dove le reliquie proseguiranno poi portate a piedi fino alla Cattedrale. Ad accogliere la Santa la cattedrale illuminata, un piccolo spettacolo pirotecnico e un concerto di fisarmoniche con la presenza di musicisti arrivati dalla Corsica (Santa Giulia è patrona anche della Corsica, gemellaggio). Il giorno centrale della festa venerdì 22 maggio, si aprirà con la gara remiera Palio di Santa Giulia al Pratone della Fortezza Nuova. Alle 17.30 la solenne concelebrazione eucaristica in Cattedrale sarà presieduta da monsignor Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia (Il corpo di Santa Giulia si trova infatti nel santuario di Brescia che è gemellato con Livorno). Al termine della Messa, la processione verso il porto con la benedizione del mare e della città, il ritorno in Cattedrale e la distribuzione del pane di Santa Giulia, accompagnato dalla musica della Fanfara dell’Accademia e da altri intrattenimenti musicali. Le celebrazioni si concluderanno alle 21 nella Chiesa di Santa Giulia con il concerto degli allievi del Conservatorio Mascagni.

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