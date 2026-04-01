Sausage Walk, 150 bassotti conquistano il lungomare

Straordinaria partecipazione per la passeggiata solidale: protagonisti i bassotti insieme ai loro accompagnatori. Evento patrocinato dal Comune di Livorno e svolto in contemporanea in 35 città italiane

Grande successo a Livorno per la prima edizione della Sausage Walk Italia, svoltasi domenica 29 marzo sul lungomare cittadino. La manifestazione ha registrato una partecipazione straordinaria, con circa 150 bassotti presenti, accompagnati dai loro proprietari e familiari, giunti non solo da Livorno ma anche da altre località della Toscana e oltre. Un lungo e festoso corteo ha animato il percorso dal Monumento al Marinaio fino alla Terrazza Mascagni: un vero e proprio fiume di zampette corte che ha attirato l’attenzione e l’entusiasmo dei passanti, tra sorrisi, applausi e numerosi momenti fotografici. Particolarmente partecipato il momento delle foto di gruppo, realizzate nella suggestiva cornice della Terrazza Mascagni. L’iniziativa, tenutasi in contemporanea in 35 città italiane, si conferma un appuntamento ormai consolidato e molto atteso, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio di appassionati di animali, famiglie e cittadini. L’organizzazione desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti – bassotti e accompagnatori – per aver contribuito con entusiasmo alla riuscita dell’evento, nonché all’amministrazione comunale di Livorno per il patrocinio concesso e il supporto istituzionale.

Resta centrale il valore benefico della manifestazione, che sostiene l’associazione Bassotti… e poi più Odv, impegnata nel recupero, nella tutela e nella cura dei bassotti in difficoltà. Un impegno che conferisce all’evento un significato ancora più profondo, unendo alla dimensione ricreativa una concreta finalità solidale

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