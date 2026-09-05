Sbaffi e De Sanctis De Benedictis al 25° Convegno internazionale sul violino

È entrato nel vivo, a Gorizia, il 45° Concorso Internazionale di Violino, organizzato dall’Associazione culturale maestro Rodolfo Lipizer, con la partecipazione di musicisti e studiosi provenienti da diversi Paesi

È entrato nel vivo, a Gorizia, il 45° Concorso Internazionale di Violino, organizzato dall’Associazione culturale maestro Rodolfo Lipizer, con la partecipazione di musicisti e studiosi provenienti da diversi Paesi. Nell’ambito della manifestazione, il Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno sarà rappresentato dai docenti Lorenzo Sbaffi e Fabio De Sanctis De Benedictis, entrambi protagonisti del programma scientifico e artistico collegato al concorso.

Il M° Fabio De Sanctis De Benedictis, docente di Teoria dell’Armonia e Analisi del Conservatorio, sarà presente alle semifinali del concorso, nelle quali verrà eseguita come brano d’obbligo per violino solo la sua composizione Violino d’amore, pubblicata da Sillabe Edizioni di Livorno. Il compositore interverrà inoltre giovedì 10 settembre al 25° Convegno internazionale sul violino, dedicato al tema “I Concerti per violino e orchestra nella tradizione europea. Itinerari e approfondimenti”, con una relazione dedicata al Concerto per violino di Alban Berg.

Sarà relatore al medesimo convegno anche il M° Lorenzo Sbaffi, docente di Esercitazioni orchestrali e direttore dell’Orchestra del Conservatorio. Il suo intervento, dal titolo “Modernità violinistiche a confronto. Il Concerto per violino di Bruno Maderna (1969) e I Quattro Capricciosi et Piacevoli Ragionamenti di Fernando Sulpizi (2012)”, proporrà un confronto tra due differenti esperienze della scrittura violinistica contemporanea.

La presenza dei due docenti del Mascagni si completerà con due momenti dedicati alla produzione editoriale. Venerdì 11 settembre alle ore 16, presso la Sala Trgovski Dom di Gorizia, sarà presentata la Sonata n. 2 “dei suoni sospesi” per violino e pianoforte di Lorenzo Sbaffi, recentemente pubblicata da Sillabe Edizioni.

La stessa sede ospiterà la presentazione della partitura di Violino d’amore di Fabio De Sanctis De Benedictis.

La partecipazione al Concorso e alle iniziative collaterali rappresenta un’importante occasione per valorizzare la presenza del Conservatorio Mascagni nel panorama della ricerca e della composizione musicale contemporanea, attraverso il lavoro dei suoi docenti e il rapporto con una manifestazione di consolidata tradizione internazionale.

In allegato foto dei proff. Lorenzo Sbaffi e Fabio De Sanctis De Benedictis

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