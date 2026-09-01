“Scacco alla Realtà”, a Castiglioncello la nuova mostra di Cris Lioci ART
Presso la sede della Galleria d'arte Fidanda a Castiglioncello in via Vecchia Aurelia 672 domani 2 settembre 2026 alle ore 19:30 sarà inaugurata la mostra personale di Cristina Lioci (in arte Cris Lioci ART), intitolata "Scacco alla Realtà"
Presso la sede della Galleria d’arte Fidanda a Castiglioncello in via Vecchia Aurelia 672 domani 2 settembre 2026 alle ore 19:30 sarà inaugurata la mostra personale di Cristina Lioci (in arte Cris Lioci ART), intitolata “Scacco alla Realtà”. Un percorso espositivo di forte impatto visivo che fonde Pop e Street Art per esplorare i temi della forza femminile, dell’identità e della strategia interiore
Elemento centrale di questo nuovo capitolo artistico è l’opera “Venere Guerriera”, che segna un’evoluzione fondamentale nel percorso dell’artista per il 2026. L’opera rilegge il mito classico in chiave contemporanea: tra guantoni cromati e una benda sugli occhi — simbolo di scelta consapevole e custodia della propria identità —, la figura femminile si afferma con grazia, mistero e incrollabile potenza.
A intrecciarsi con il tema delle eroine contemporanee è la metafora degli scacchi, che dà il titolo alla mostra: un invito a sfidare le convenzioni della realtà quotidiana attraverso la strategia, l’istinto e la consapevolezza di sé.
In esposizione saranno presenti anche le iconiche opere della serie Dollar Art, dove le banconote perdono il mero valore economico per diventare tele ricche di significati culturali ed emotivi.
Cristina Lioci (Torino,1987) – nata a Torino e toscana d’adozione, Cris Lioci porta in mostra un linguaggio visivo caratterizzato da colori intensi, riflessi cromatici e superfici non convenzionali. Dopo gli studi in grafica pubblicitaria, si dedica alla musica a livello strumentale e al mondo della televisione, coltivando da sempre una forte identità artistica nello spettacolo. Presenta le sue opere in varie fiere d’italia e su piattaforme digitali, condividendo la sua arte e il suo processo creativo con un pubblico in continua crescita.
Info e Dettagli
- Mostra: “Scacco alla Realtà” di Cris Lioci ART
- Luogo: Castiglioncello, Galleria d’arte Fidanda
- Inaugurazione: 02/09/2026 ore 19:30
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