Scenari di Quartiere oggi fa tappa alle Sughere

Giovedì 25 giugno alle 18, Scenari di Quartiere farà tappa all'interno della Casa Circondariale Le Sughere con lo spettacolo In questo spicchio di cielo, con la regia di Francesca Ricci e Lara Gallo e la partecipazione della Compagnia Tempo Libero, composta da attori-detenuti

Un appuntamento che conferma il valore del teatro come strumento di inclusione e partecipazione sociale. Giovedì 25 giugno alle 18, Scenari di Quartiere farà tappa all’interno della Casa Circondariale Le Sughere con lo spettacolo In questo spicchio di cielo, con la regia di Francesca Ricci e Lara Gallo e la partecipazione della Compagnia Tempo Libero, composta da attori-detenuti.

Il progetto è curato da ARCI, in collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni.

In questo spicchio di cielo è un viaggio che intreccia il mondo dantesco e la realtà contemporanea. La narrazione nasce attorno ai racconti di vita di un detenuto, delle opportunità mancate, dei luoghi nei quali nasciamo e dove spesso ci si smarrisce come nella selva di Dante, ma dove continuiamo a restare in cerca di qualcosa o qualcuno e allora la vita di uno si specchia nelle anime degli altri che attraversano questo spettacolo. Nella maestosità della Commedia dantesca, In questo spicchio di cielo si sofferma su alcuni canti in particolare: lo smarrimento, l’indifferenza, l’amore e la rabbia ci accompagnano in questo viaggio in quanto rappresentativi dell’animo umano, dove la voce dei detenuti si sovrappone ai versi del Poeta. Un racconto che prende spunto da un luogo ben preciso: la stazione, spazio iconico che rappresenta arrivi, partenze, aspettative, incontri, addii e il viaggio.

Il senso di smarrimento, il tempo sospeso degli ignavi che racconta dell’annullamento della volontà e poi la tempesta delle emozioni che racconta la passione travolgente di Paolo e Francesca e che diventa il rumore assordante dei pensieri e di un amore che non può essere vissuto.

E poi l’atto finale, quello degli iracondi, della rabbia che ci consuma senza opportunità di uscire dalla vita che è stata scelta per noi, da altri e che ci tiene costretti in una casa, in un quartiere, in una cella. La rabbia è l’ultimo anello di una catena che si scioglie in uno spicchio di cielo dove, invece, ancora, possiamo intravedere “l’amor che move il sole e l’altre stelle”.

Con la Compagnia Tempo Libero Alessio, Antonio, Ayari, Chiara, Elis, Francesco, Giovanni, Illy, Ivan, Lara, Marco, Mauro, Sebastiano; allestimento e tecnica a cura di Matteo Giauro.

Lo spettacolo è esaurito, chi ha ricevuto la mail di conferma da parte dell’ARCI, si dovrà presentare davanti alla Casa Circondariale delle Sughere 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, munito di documento d’identità e senza telefono cellulare

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