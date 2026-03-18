“Sempre avanti di qualche passo” al Vespucci-Colombo

L'appuntamento, che rientra tra gli eventi collaterali della rassegna “Senza Pretese”, è dedicato dunque a una tra le più importanti figure espresse dalla cultura italiana nel ventesimo secolo: Cesare Zavattin

Proseguono gli incontri organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci – Colombo di Livorno. Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 21,00, nell’aula magna della sede di Piazza Vigo, si svolgerà un incontro dal titolo: “Sempre avanti di qualche passo” – Cesare Zavattini tra viaggetti poetici, parole filmate e altri miracoli a cura di Simone Terzi, Direttore della Fondazione Un Paese e coordinatore delle attività del Centro Culturale Zavattini.

L’appuntamento, che rientra tra gli eventi collaterali della rassegna “Senza Pretese”, è dedicato dunque a una tra le più importanti figure espresse dalla cultura italiana nel ventesimo secolo: Cesare Zavattini. Protagonista e ideatore della grande stagione del neorealismo italiano, a Zavattini si devono film memorabili come Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, Umberto D. Ma Zavattini è stato un autore poliedrico: oltre che soggettista e sceneggiatore, anche romanziere, giornalista, direttore editoriale, pittore. È stato un autore d’avanguardia, impossibile da inquadrare, precursore in tutti i settori in cui operava. Il suo realismo segue la poetica della meraviglia. La sua prosa immaginifica, molto vicina al Surrealismo, in realtà è indefinibile. Lo distingue anche un umorismo tutto suo, frutto dell’amore per l’uomo e della pietà per la sua fragilità.

Sempre pronto ad intervenire in prima persona nel dibattito culturale, ha promosso innumerevoli iniziative e si è battuto in molteplici cause sia culturali che ideali di democrazia e di libertà. Alla costante vocazione a scuotere le coscienze degli uomini, infatti, si devono gli appassionanti viaggi alla scoperta di complesse realtà politiche: dalla Spagna oppressa dal regime franchista, alla Cuba rivoluzionaria, passando per le utopie del Messico. Nel contempo, Zavattini ha approfondito il rapporto con gli ambienti natali della Bassa padana. L’affetto per il suo paese, Luzzara, l’attitudine all’esplorazione antropologica, l’impegno per la valorizzazione artistico-culturale dei centri rivieraschi del fiume Po convivono così nella sua opera in un intreccio di grande originalità.

Ad approfondire tutti questi aspetti dell’opera di Zavattini sarà Simone Terzi, nato proprio a Luzzara, Direttore di Fondazione Un Paese, ente istituito dal Comune di Luzzara per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, e coordinatore delle attività promosse dal Centro Culturale Zavattini, per il quale ha curato progetti espositivi, rassegne, percorsi didattici e pubblicazioni volti alla valorizzazione del patrimonio fotografico, pittorico e librario in esso conservato.

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