Sillabe protagonista alla Fiera del libro di Roma

Cinque giorni tra editori e scrittori da tutto il mondo. La casa editrice livornese parteciperà a Più libri più liberi, dal 4 all’8 dicembre alla Nuvola

La casa editrice Sillabe, punto di riferimento nel panorama culturale e museale italiano, parteciperà a Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma, in programma da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre 2025 al convention center La Nuvola, nel cuore dell’Eur. Cinque giorni dedicati ai libri e alla lettura per un evento che coinvolgerà 569 editori, con circa 700 appuntamenti culturali e moltissimi scrittori e scrittrici provenienti da tutto il mondo. Il tema di questa edizione è “Ragioni e sentimenti”, un modo per celebrare il 250esimo anniversario della nascita di Jane Austen con un riferimento esplicito al romanzo che ha aperto la strada alla narrativa moderna.

Sillabe sarà presente allo stand D67 – nell’area riservata agli editori – con il proprio catalogo editoriale e le linee di merchandising culturale, dall’arte classica all’arte contemporanea passando per libri, giochi e peluche per i bambini e le bambine. La casa editrice livornese, nell’organizzazione di questo evento, si avvale della prestigiosa collaborazione di Costa Edutainment, C-WAY, Opera Laboratori, Dear Guests, Acquario di Genova, Acquario di Livorno e Canale 3 Toscana, aziende e strutture d’eccellenza nel panorama nazionale e internazionale. Proprio nei giorni scorsi, come nuovo presidente di Sillabe è stato nominato il Cavaliere del Lavoro Giuseppe Costa, già presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment e Opera Laboratori.

Nel proprio spazio, Sillabe proporrà le ultime pubblicazioni d’arte, a partire dal catalogo della mostra dedicata ad Armando Testa, appena inaugurata allo storico Palazzo delle Papesse di Siena: il volume – Armando Testa. Cucù Tetè – è un vero e proprio viaggio nell’universo del padre della pubblicità moderna, con grande spazio per gli indimenticabili cartelloni e personaggi creati tra gli anni ‘50 e ’60. Allo stand di Sillabe sarà inoltre possibile trovare i cataloghi delle ultime mostre organizzate in Italia su Banksy, icona della street art contemporanea, e le recenti pubblicazioni sul genio di Michelangelo Buonarroti, realizzate negli ultimi mesi per celebrare i 550 anni dalla nascita.

Nella mattinata di venerdì 5 dicembre, sempre allo stand D67, lo staff della casa editrice livornese accoglierà le classi della scuola Parco della Vittoria di Roma per presentare il libro illustrato Giò e Fattori, a cura di una studentessa dell’istituto, la 12enne Blu Sinatti: nel volume – pubblicato da Sillabe in occasione della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, attualmente in corso al Museo Fattori di Livorno – uno dei cappelli dell’artista macchiaiolo diventa simbolo di quanto sia importante non fermarsi alle apparenze.

Più libri più liberi è promossa e organizzata dall’Associazione italiana editori, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Camera di Commercio di Roma e dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di SIAE – Società italiana degli autori ed editori, Poste Italiane e BPER Banca. È realizzata in collaborazione con Biblioteche di Roma, ATAC – Azienda per i trasporti capitolina, EUR Spa e Dior. La manifestazione, che si avvale della main media partnership di Rai con il Giornale della Libreria, è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Chiara Valerio.

