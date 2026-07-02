Silvia Dai Prà presenta il suo nuovo romanzo “Brillare”

Sabato 4 luglio alle 18 alle Officine Storiche di Librerie.coop Porta a Mare l'incontro con la scrittrice. A dialogare con l'autrice sarà Fabrizio Cremonini, event manager di IGD

Un viaggio tra la provincia, i legami familiari, le montagne delle Alpi Apuane e le scelte che segnano una vita. Sabato 4 luglio alle ore 18, negli spazi delle Officine Storiche di Librerie.coop Porta a Mare (via Costante Neri 67-69-71-73), la scrittrice Silvia Dai Prà presenterà il suo nuovo romanzo “Brillare”, pubblicato da Mondadori. A dialogare con l’autrice sarà Fabrizio Cremonini, event manager di IGD.

Il romanzo è ambientato a Greto, un piccolo paese incastonato tra le Alpi Apuane, dove il tempo sembra essersi fermato tra case abbandonate, negozi che chiudono e un unico bar frequentato da pensionati, ex cavatori ed ex operai. Un luogo segnato dalla rassegnazione, sconvolto solo apparentemente dalla misteriosa scomparsa di Argo, padre di Bianca e Viola, che sparisce dopo un violento litigio con le figlie.

La vicenda segue soprattutto Bianca, trasferitasi a Firenze per costruirsi una carriera accademica e sfuggire a un ambiente familiare soffocante, costretta però a tornare a Greto per prendersi cura della sorella Viola, rimasta isolata dopo la morte della madre. Il ritorno nel paese riporta alla luce ferite, domande e nuovi sentimenti, anche grazie all’incontro con Orlando, che dopo un’esperienza come avvocato a Milano ha scelto di tornare nella sua terra.

“Brillare” affronta temi come la provincia, il mondo universitario, le cave di marmo, i dilemmi ambientali e i rapporti familiari, interrogandosi sul significato della realizzazione personale e sulla possibilità di emanciparsi dalle aspettative e dai condizionamenti del passato.

Silvia Dai Prà, nata a Pontremoli, cresciuta a Massa e oggi residente a Roma, dove insegna in una scuola superiore, è laureata in Lettere e ha conseguito un dottorato di ricerca dedicato all’opera di Elsa Morante. Tra le sue pubblicazioni figurano “La bambina felice” (Gremese, 2007), “Quelli che però è lo stesso” (Laterza, 2011), vincitore del Premio Pea, “Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria” (Laterza, 2019) e “I giudizi sospesi” (Mondadori, 2022), premiato con il Dolores Prato – Città di Treia. Con “Brillare” firma un nuovo romanzo che intreccia memoria, identità e desiderio di futuro.

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