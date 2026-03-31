Slow Wine, secondo appuntamento delle “Cento Cene”

Prosegue il ciclo di appuntamenti dedicati alla guida Slow Wine con il secondo incontro delle “Cento Cene”, in programma giovedì 9 aprile alle ore 20.30

Prosegue il ciclo di appuntamenti dedicati alla guida Slow Wine con il secondo incontro delle “Cento Cene”, in programma giovedì 9 aprile alle ore 20.30.

Per questa occasione l’iniziativa si svolgerà allo Scoglietto RistoBeach, sul litorale livornese, nell’ambito di una collaborazione con realtà del territorio legate al mondo della ristorazione e dell’enogastronomia. La serata rappresenta un nuovo momento di approfondimento sul mondo del vino, tra degustazioni e confronto diretto con i protagonisti del settore, nel segno della convivialità e della cultura enogastronomica.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio che vedrà anche un terzo incontro nelle prossime settimane, già programmato con ritorno nella sede cittadina.

Accanto agli eventi legati a Slow Wine, prosegue anche l’attività della condotta con ulteriori proposte rivolte ai soci e agli appassionati. Tra queste, la possibilità di partecipare a un corso gratuito dal titolo “Consumi, ambiente e salute: dalla teoria alla pratica includendo la natura”, dedicato ai temi della sostenibilità.

Questo il calendario delle prossime iniziative:

9 aprile: secondo appuntamento “Cento Cene”

secondo appuntamento “Cento Cene” 18 aprile: “Serra aperta”, visita alla Serra di Villa

“Serra aperta”, visita alla Serra di Villa 7 maggio: terzo appuntamento “Cento Cene” in sede

terzo appuntamento “Cento Cene” in sede 11 maggio: conferenza con Federica Buglioni al Cisternino di città sul tema del cibo come materiale educativo interdisciplinare

conferenza con al Cisternino di città sul tema del cibo come materiale educativo interdisciplinare 28 maggio: Mercato degli Orti in Condotta a Villa Mimbelli

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