Sold out la prima tappa in Borgo Cappuccini di Ccn in Tour

Visita nel quartiere tra storia, botteghe e murales. L’appuntamento è al prossimo tour che si svolgerà in Banditella sabato 14 ottobre

Si è svolta sabato scorso la prima delle otto tappe del progetto CCN in Tour che ha riscontato davvero successo (evento era sold out già diversi giorni prima). A fare da apripista il CCN di Borgo con la sua storia, le sue botteghe ed i suoi artisti/artigiani: una visita alla scoperta di un quartiere che ha senza dubbio molto da offrire anche ai turisti che da tempo ormai scelgono la nostra città per brevi soggiorni o per escursioni di alcune ore. Il tour si è aperto alla presenza dell’assessore Garufo, che ha colto l’occasione per sottolineare ancora una volta la doppia finalità del progetto CCN in Tour finanziato dall’amministrazione e realizzato da Confesercenti provinciale di Livorno: da una parte far conoscere le potenzialità turistiche dei vari quartieri della città e dall’altra dare visibilità alle numerose attività commerciali di eccellenza che ne popolano le vie. L’appuntamento è al prossimo tour che si svolgerà in Banditella sabato 14 ottobre!

