Sorelli e fratelle, i Mayor si raccontano

Questo evento fa parte dell’omonimo progetto firmato Mayor Von Frinzius APS nato da un’idea di Lamberto Giannini, direttore artistico della Compagnia. Conduttori della serata saranno lo stesso Giannini e il direttore del Tirreno Cristiano Marcacci

Un’occasione per indagare nella vita di chi vive la disabilità in primo piano, da vicino, che spesso dalla società non è considerato ma in realtà è di fondamentale importanza per la qualità della vita del proprio fratello/sorella: ecco cos’è “Sorelli e fratelle”, evento che si terrà 2 aprile alle 18.30 nella sede della Castagneto Banca 1910 in via Rossini 2. Questo evento fa parte dell’omonimo progetto firmato Mayor Von Frinzius APS nato da un’idea di Lamberto Giannini e finanziato da Castagneto Banca 1910, il quale prevede anche la realizzazione di reel sulla pagina della Compagnia, ripresi da Rachele Casali, incentrati sulle interviste ai fratelli degli attori MVF con disabilità. Come conduttori vi saranno il direttore artistico della Compagnia Mayor Von Frinzius Lamberto Giannini e il direttore del Tirreno Cristiano Marcacci, i quali dialogheranno con fratelli e sorelle di alcuni attori della Mayor Von Frinzius. Introdurrà il direttore generale della Castagneto Banca 1910 Fabrizio Mannari! Non mancate, e se non lo avete ancora fatto correte in biglietteria (o nei circuiti TicketOne) ad acquistare il vostro posto per l’ultimo spettacolo Mayor “Non posso c’ho da fa”, che debutterà sul palco del teatro Goldoni il 7 e 8 maggio!

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