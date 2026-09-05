Stefano Bugatti presenta “Il bambino con la fionda”

Il romanzo di Stefano Bugatti attraversa l’Italia del dopoguerra tra memoria, infanzia e formazione

Venerdì 11 settembre ore 18, presso Il Chioschino di Villa Fabbricotti Stefano Bugatti presenta “Il bambino con la fionda” (Paesi edizioni). Dialoga con l’autore Elena Agostinelli. Letture di Matteo Bugatti.

Un uomo torna nella casa dove è nato, a Firenze, e scopre che i luoghi dell’infanzia non coincidono più con quelli custoditi dalla memoria. Da questo ritorno prende avvio “Il bambino con la fionda”, il romanzo di Stefano Bugatti, un racconto intenso che attraversa gli anni del dopoguerra italiano seguendo la crescita di Alberto, bambino vivace, sensibile e inquieto, tra la Firenze degli anni Cinquanta e la Livorno del miracolo economico.

Attraverso una narrazione ricca di dettagli, ricordi e atmosfere, il romanzo restituisce al lettore un affresco autentico dell’Italia che cambia: le famiglie allargate, i cortili, i giochi in strada, le prime televisioni, la scuola severa, le tradizioni popolari e il lento passaggio dalla povertà del dopoguerra alla modernità.

«Ogni bambino quando nasce porta con sé un libro bianco nel quale i genitori scrivono per lui»

Al centro della storia c’è Alberto, osservatore curioso del mondo e protagonista di una formazione fatta di scoperte, errori, affetti profondi e momenti di grande sensibilità. La figura della nonna Nella, il rapporto complesso con i genitori, l’amicizia, il legame con gli animali e il desiderio di libertà diventano tasselli di un racconto che parla a più generazioni.

Stefano Bugatti costruisce una narrazione delicata e coinvolgente, nella quale la storia privata si intreccia con quella collettiva di un Paese in trasformazione, restituendo un mondo fatto di piccole cose, grandi affetti e avventure quotidiane che oggi appartengono alla memori

L’autore

Stefano Bugatti nasce a Firenze nel 1951. Laureato in Giurisprudenza, lavora per quasi quarant’anni nelle Risorse umane di importanti aziende italiane come Dalmine, Fiat e Piaggio, ricoprendo ruoli dirigenziali in Italia e all’estero. In pensione da alcuni anni, si dedica alla famiglia e alla campagna, coltivando la scrittura di racconti autobiografici romanzati, incentrati sulle emozioni e sulle esperienze che hanno segnato la sua vita.

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