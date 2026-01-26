Stefano Giolli in “Lievito” a Rotonda31

Appuntamento con possibilità della "formula cabaret club" (cena con spettacolo 38 euro) dalle ore 20,00; oppure ingresso per il solo show dalle ore 21,30 euro 12. Prenotazione consigliata via Whatsapp al 3385081221 oppure telefonica al 375 5831777

Mercoledì 28 gennaio a Rotonda31 torna la serata dedicata al cabaret con lo spettacolo “Lievito” di e con il comico Stefano Giolli.

Sul palco c’è un uomo che parla troppo con se stesso e un lievito madre che cresce piano.

“Lievito” attraversa una vita fatta di ansia, attacchi di panico, partenze rimandate, relazioni sbagliate, tentativi continui di sembrare normali. Una caserma, uno stadio, una sala parto, un mix che sembra dare la sensazione di essere fuori tempo, fuori posto, fuori misura.

Il lievito madre resta lì, in scena, vivo. Chiede cura, attenzione, silenzio. Se lo spingi, si rovina. Se lo lasci essere, cresce.

Si ride spesso, perché l’ansia sa essere comica. Ma alla fine rimane qualcosa di più silenzioso. La sensazione di non essere adatti a tutto e il sospetto che non ci sia niente di sbagliato, in questo.

Stefano Giolli ha portato in scena con successo lo spettacolo Lievito e ha collaborato con Ubaldo Pantani. La sua comicità è riferita al genere stand-up comedy e cattura il pubblico dall’inizio alla fine in un crescendo di risate e riflessioni.

È anche un pasticcere vegano e il contatto continuo con il pubblico gli ha dato spunti di vita che interagiscono col vissuto personale.

Appuntamento da non perdere con possibilità della “formula cabaret club” (cena con spettacolo 38 euro) dalle ore 20,00; oppure ingresso per il solo show dalle ore 21,30 euro 12.

Prenotazione consigliata via Whatsapp al 3385081221 oppure telefonica al 375 5831777.

Condividi:

Riproduzione riservata ©