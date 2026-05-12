Stefano Lucarelli presenta il libro “Un Amore di Radio”

Venerdì 15 maggio, ore 18.00, al Caffè il Palcoscenico, piazzetta Goldoni-via Mayer, Stefano Lucarelli presenta il suo libro "Un Amore di Radio" (Provaci Ancora Bill Editore)

Venerdì 15 maggio, ore 18.00, al Caffè il Palcoscenico, piazzetta Goldoni-via Mayer, Stefano Lucarelli presenta il suo libro “Un Amore di Radio” (Provaci Ancora Bill Editore), un racconto ricco di emozioni e ricordi che racconta 50 anni di vita nelle radio libere. Con l’autore lo scrittore e speaker radiofonico Massimo Volpi e lo scrittore e musicista Renzo Pacini. Letture a cura di Maurizio Santitto. Una serata dedicata non solo alla figura di Lucarelli ma anche alla memoria di un’epoca che ha segnato la storia della radiofonia locale, in particolare nelle emittenti indipendenti livornesi.

Un amore di radio, infatti, è lo spaccato di vita di Stefano Lucarelli e dei suoi anni nelle radio indipendenti livornesi. Speaker radiofonico, Stefano ha ideato diversi format poi mandati in onda, ha intervistato nomi celebri del panorama musicale italiano come Rino Gaetano o i Nomadi e ha intrattenuto migliaia di ascoltatori. Ma questo non è solo il libro di Stefano, perché dentro sono racchiusi i ricordi dei suoi collaboratori, dei fan e di chi ha avuto la fortuna di passare per emittenti come Radio Livorno Città Aperta o Studio 82.

Corredato di fotografie, questo libro è un must have per gli amanti della radio e della musica.

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