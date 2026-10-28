Stefano Santomauro al Goldoni con Good Luck

Oltre 600 biglietti già venduti per il nuovo spettacolo del comico e autore livornese, che trasforma le ansie e le assurdità del presente in una travolgente occasione di risate

Il mondo corre sempre più veloce, le notizie si susseguono senza sosta e ogni giorno sembra riservarci una nuova emergenza. Guerre, crisi, allarmi, tecnologia e social network: siamo costantemente connessi, continuamente informati e sempre più esposti a un flusso di avvenimenti che spesso facciamo fatica persino a comprendere. Eppure, in mezzo a tutto questo, continuiamo a vivere le nostre piccole battaglie quotidiane, cercando di non perdere la testa. È da qui che parte Good Luck, il nuovo spettacolo di Stefano Santomauro, che giovedì 29 ottobre, alle ore 21, debutta al Teatro Goldoni di Livorno. Un appuntamento importante per l’attore e autore livornese, che torna sul palcoscenico della sua città con un lavoro in cui la cronaca, l’esperienza personale e l’osservazione della società si intrecciano in una comicità irriverente, capace di trasformare le contraddizioni del presente in situazioni paradossali e irresistibilmente comiche. Oltre 600 biglietti già venduti testimoniano l’attesa per una serata che porta al Goldoni uno sguardo ironico sul nostro tempo. Al centro dello spettacolo ci siamo noi: le nostre paure, le nostre abitudini, le reazioni spesso assurde davanti a ciò che accade e la straordinaria capacità di abituarci anche alle situazioni più incredibili. In Good Luck basta aprire il telefono per imbattersi in una nuova catastrofe, ma anche per finire in un labirinto di pubblicità, algoritmi e suggerimenti che sembrano conoscere ogni nostro pensiero. La tecnologia, nata per semplificarci la vita, diventa così un’altra fonte di sospetti e comicità. E mentre il mondo sembra andare fuori controllo, noi proviamo a mantenere un’apparenza di normalità, magari rimandando a dopo anche la preoccupazione per la fine del mondo. Santomauro racconta tutto questo partendo dalla propria esperienza, senza mettersi al riparo dalle contraddizioni che mette in scena. La sua comicità nasce dal riconoscimento: ridiamo perché quelle situazioni, portate all’estremo, assomigliano terribilmente alle nostre giornate. Il risultato è uno spettacolo dal ritmo serrato, in cui l’assurdità della realtà diventa materia comica e il pubblico si ritrova protagonista, insieme all’attore, delle stesse nevrosi contemporanee. Dopo anni di lavoro tra teatro e scrittura, Santomauro conferma con Good Luck la propria cifra artistica: osservare ciò che accade intorno a noi, coglierne il lato grottesco e restituirlo al pubblico attraverso una comicità diretta, personale e dissacrante. Lo spettacolo al Goldoni assume anche un significato particolare per l’artista, che porta il suo nuovo spettacolo davanti al pubblico della propria città, in uno dei luoghi simbolo della vita culturale livornese. Perché, quando il mondo sembra aver perso ogni logica, forse l’unica cosa sensata da fare è guardarlo da un’altra prospettiva. E provare a riderne, prima che sia lui a ridere di noi.

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