Stefano Santomauro al Goldoni con Good Luck

Il 29 ottobre il debutto a Livorno del nuovo spettacolo comico dell’attore e autore livornese: comicità irriverente e riflessioni sulla vita quotidiana, tra nevrosi, contraddizioni e bisogno di leggerezza

Stefano Santomauro sul palco del Teatro Goldoni di Livorno per il debutto di “Good Luck”, il suo nuovo spettacolo comico. Un ritorno particolarmente importante per l’attore e autore livornese, che sceglie proprio la sua città per presentare al pubblico il suo nuovo lavoro. Dopo aver raccontato negli anni le nostre dipendenze, le nostre paure, le nostre contraddizioni e il modo sempre più assurdo con cui affrontiamo la vita quotidiana, Santomauro questa volta si mette davanti a una domanda tanto semplice quanto complicata: ma siamo davvero sicuri di stare bene? Perché viviamo in un mondo nel quale succede di tutto, continuamente. Siamo bombardati da informazioni, consigli, emergenze, notifiche, opinioni, mode, nuove regole per vivere meglio e persone pronte a spiegarci come dovremmo essere. E mentre cerchiamo disperatamente di trovare il modo giusto per vivere, forse abbiamo semplicemente bisogno di farci una risata. “Good Luck” nasce proprio da questa necessità. Uno spettacolo comico, irriverente e contemporaneo nel quale Stefano Santomauro porta sul palco il suo punto di vista sul mondo di oggi, con quella capacità di trasformare le piccole nevrosi quotidiane in situazioni nelle quali è impossibile non riconoscersi. Non è uno spettacolo sulla fortuna. È uno spettacolo sulla vita. Quella vera. Quella che ogni tanto ci mette alla prova, ci fa perdere la pazienza, ci fa dire “non ce la posso fare” e poi, magari, ci regala una risata proprio quando meno ce l’aspettiamo. E quale posto migliore per iniziare questo nuovo viaggio del Goldoni di Livorno? Il 29 ottobre sarà quindi una serata speciale per Stefano davanti al pubblico che lo ha visto crescere e che negli anni ha accompagnato il suo percorso artistico. Un appuntamento da non perdere per chi ama la comicità intelligente, irriverente e senza troppe istruzioni per l’uso. Perché alla fine, in questo pazzo mondo, una cosa è certa: un po’ di fortuna non fa mai male. Lo spettacolo ha ricevuto anche il supporto della Siae e del Ministero della Cultura e dello Spettacolo, evidenziando come i lavori di Santomauro siano dimostrazioni di una scrittura culturale e sociale originale, mai banale e ricca di spunti di riflessione. I biglietti sono già in vendita su Ticketone oppure alla Biglietteria del Teatro Goldoni di Livorno.

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