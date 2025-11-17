Stop alla violenza: mindfulness e autodifesa al New Eos Wellness Club
Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, due attività gratuite per imparare consapevolezza psicologica e strumenti pratici di difesa personale. Accesso gratuito. Info: 0586953354
Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, New Eos Wellness Club propone due attività dedicate alla consapevolezza e alla prevenzione.
La prima sarà un incontro di Mindfulness, Embodiment e Psicoeducazione, con esercizi meditativi e corporei e un momento di riflessione sul tema della violenza di genere, anche da una prospettiva psicologica.
A seguire si terrà un corso di Diefesa Personale, fondamentale per fornire strumenti pratici a donne, uomini e giovani in caso di situazioni di rischio, bullismo o violenza.
New Eos Wellness Club è da sempre attento al sociale e promuove iniziative che favoriscono benessere, sicurezza e consapevolezza all’interno della comunità
per informazioni 0586953354
Accesso gratuito.
