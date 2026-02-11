Storie di mostri…buoni, proiezione per bambini a Villa Maria

Nuovo appuntamento sabato 14 febbraio alle ore 15.00 con il cinema per famiglie al Centro di Documentazione sulle arti delle spettacolo, villa Maria 22 Livorno. Questa volta saranno proiettati spezzoni di cartoni animati molto conosciuti dove alcuni personaggi che all’inizio sembrano spaventosi o cattivi, in realtà con le loro azioni e comportamenti dimostrano di avere un cuore grande e gentile. Scopriremo insieme che non sempre ciò che vediamo all’esterno racconta chi siamo davvero dentro. La diversità non deve spaventarci: anzi, conoscendola, possiamo scoprirne la vera bellezza. Saranno analizzate e commentate insieme alcune scene dei filmati di “Shrek” e “La bella e la bestia” ed, a seguire, ispirati dalle storie viste insieme creeremo i mostri che ci fanno più paura, utilizzando fantasia e creatività e scopriremo che forse sono soltanto buffi e divertenti. L’iniziativa, completamente gratuita, si inserisce nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 – le paure vinte in sala – storie senza confini” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto a cura della cooperativa Itinera, è svolto in collaborazione con I Licaoni, della Santifanti srl, dell’Operatrice di Educazione Visiva Livia Giunti, e con l’associazione FILIPI Horror Festival con il supporto del Comune di Livorno e Cred. In questa seconda edizione del progetto sarà esplorata la paura attraverso la fiaba, fonte di grande ispirazione per il cinema e capace di affrontare temi universali in modo semplice. La partecipazione è gratuita.

Per partecipare: si consiglia una prenotazione, posti limitati.

Contattare la biblioteca Tel 0586/219265 oppure inviare una mail a [email protected] indicando recapito telefonico e numero partecipanti.

