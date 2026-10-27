Strabilianti, al Pala Modigliani la festa dello sport paralimpico

Il 6 e 7 novembre è in programma la quinta edizione della manifestazione tra sport, libri, Baskin, Pokémon Champions e danza. Il progetto proseguirà nelle scuole con nuove iniziative dedicate all’inclusione

È stata presentata a Palazzo Municipale la quinta edizione di Strabilianti, l’evento annuale promosso da un comitato di volontari che sostiene gli sport paralimpici e la cultura dell’inclusione che si svolgerà il 6 e il 7 novembre a Livorno al Modigliani Forum. Nei primi tre anni, l’evento è stato ospitato agli Hangar Creativi, mentre dallo scorso anno si è trasferito al Pala Modigliani. Per proporre l’attività Strabilianti Abilità a oltre 400 bambini, chiamati a mettersi nei panni degli altri e a cimentarsi in diversi sport paralimpici, era necessario uno spazio adeguato. Nel 2026 Strabilianti ha superato anche i confini comunali: in due occasioni le attività sono state organizzate al Centro Sportivo Assi Giglio Rosso di Firenze. Una di queste iniziative si è svolta in collaborazione con il MIUR, in concomitanza con la fase finale provinciale dei Giochi della Gioventù. Questa estate, spiega il comitato, è nata, in collaborazione con il Comune, il Consiglio di Zona 5 e il Centro Surf 3 Ponti, l’iniziativa Strabilianti al Mare, che ha consentito alle persone con disabilità di praticare alcuni sport acquatici in sicurezza. Anche l’edizione in programma può contare sul patrocinio di importanti enti, tra cui CONI, CIP, ANCI, Università di Pisa, MIUR, AUSL Toscana Nord Ovest, FISPES, Stella Maris e Sport e Salute, oltre a Comune e Provincia di Livorno e Regione Toscana. Molte le novità di Strabilianti 2026. Venerdì 6 si terrà la terza edizione di Strabilianti Cammina, gruppo di cammino che fa parte della Rete del Movimento della AUSL Toscana Nord Ovest. Al termine saranno presentati due libri: “Chiara Vingione – La vita up di una campionessa con la sindrome di Down”, scritto con Antonia De Francesco, e “Solo, io”, scritto dal giocatore di basket della Libertas 1947 Livorno Matteo Piccoli. In programma anche una partita di Baskin, organizzata con il patrocinio della Fondazione Libertas Livorno. Sabato 7, nel pomeriggio, si svolgerà un torneo di Pokémon Champions, per la prima volta al mondo in versione inclusiva. La sera, lo spettacolo di danza concluderà la manifestazione. Protagonisti saranno Dance Erasmus, la campionessa di Wheelchair Dance Linda Galeotti, insieme al suo partner, e il campione di hip hop Lorenzo Martelli, che vanta 20 titoli italiani, due ori europei e, la scorsa settimana, un bronzo mondiale. A esibirsi sarà anche la sua crew, accompagnata da una voce narrante d’eccezione. Uno spettacolo creato appositamente per l’occasione, con tre coreografie originali. Il futuro di Strabilianti è già iniziato: una volta calato il sipario al Pala Modigliani, il progetto tornerà nelle scuole primarie e medie in collaborazione con l’Ufficio Provinciale Scolastico, per proporre nuovamente Strabilianti Abilità. Questa volta l’iniziativa sarà realizzata anche con la collaborazione degli Amici di Pippi, in memoria di Lorenzo Filippi. A presentare la manifestazione sarà il giornalista Rai Fabio Casalinuovo.

Di seguito alcune delle dichiarazioni raccolte stamani durante la conferenza stampa di presentazione di Strabilianti 2026

Ad aprire la conferenza è stato l’assessore Andrea Raspanti. “Mi sento di dire che questi sono eventi che rafforzano il tessuto sociale. Strabilianti lavora per fare della nostra città un posto migliore e la qualità di quello che viene fatto per la comunità è di livello molto elevato”. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha dichiarato: “Ricordo quando sei anni fa in sala giunta abbiamo tenuto a battesimo il comitato Strabilianti. Nel corso di questi anni il lavoro da loro svolto è stato sempre più importante e di qualità eccellente, come difficilmente si può trovare altrove in Italia. Bravi tutti”. Michela Castellani, presidente del Comitato Strabilianti, ha sottolineato l’importanza del bilancio sociale dell’iniziativa: “Quest’anno è anche il momento di sottolineare un aspetto per noi fondamentale: il nostro bilancio non è soltanto un documento economico, ma è principalmente uno strumento per comprendere quale impatto abbiamo generato. Quindi speriamo che il bilancio di questa quinta edizione di Strabilianti, a posteriori, possa continuare a tenere insieme la dimensione economica e quella sociale, le risorse e le opportunità, l’organizzazione e le persone, con continuità nel tempo e con il sostegno dell’amministrazione comunale in prima linea insieme a tutte le altre realtà che sono al nostro fianco, alcune fin dalla prima edizione nel 2022”. “Strabilianti è ormai un punto di riferimento per la promozione dei valori dello sport paralimpico”, dichiara il professor Marco Macchia, delegato del Rettore per i rapporti con il territorio dell’Università di Pisa. “L’Università di Pisa crede fortemente in questi valori e sostiene la manifestazione con il proprio patrocinio anche in questa quinta edizione, durante la quale avremo l’opportunità di condividere le nostre iniziative dedicate all’inclusione e rafforzare il dialogo con le scuole e il territorio”. Per Strabilianti sono intervenuti anche la vicepresidente Giulia Aringhieri, il tesoriere Valerio Aringhieri, Giacomo Bandinelli e Giulia Salvadorini, delegata FISPES per la Toscana.

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