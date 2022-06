Straborgo, serata conclusiva con la Coppa Risi’atori. La gara in diretta

Dalle 19 sul maxischermo di piazza Mazzini, su Granducato Tv (canale 15) e in streaming su Urban Livorno e Visit Livorno. A commentare in diretta l’epico sforzo degli equipaggi dei gozzi a dieci remi la telecronaca di Fabrizio Pucci e Simona Poggianti

Giornata conclusiva domenica 5 giugno per Straborgo 2022. A chiudere la manifestazione organizzata dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea, anche quest’anno la diretta della gara dei gozzi a dieci remi della Coppa Risi’atori, trasmessa dalle 19 sul maxischermo di piazza Mazzini, su Granducato Tv (canale 15) e in streaming su Urban Livorno e Visit Livorno. A commentare in diretta l’epico sforzo degli equipaggi dei gozzi a dieci remi la telecronaca di Fabrizio Pucci e Simona Poggianti, mentre una pattuglia di droni – ancora più numerosi rispetto allo scorso anno – permetterà di seguire la gara momento per momento. Un novità assoluta saranno i tracciamenti gps collegati alle barche che consentiranno di valutare i distacchi in tempo reale. A conclusione della serata, la cena in piazza Mazzini con tutte le sezioni nautiche – durante la quale verranno ritrasmesse le immagini della gara – e dopo gli interventi comici di Consalvo Noberini, le premiazioni degli equipaggi vincitori delle varie categorie. Insieme a Palio Marinaro, Coppa Barontini e Giostra dell’Antenna la Coppa Risi’atori fa parte delle “grandi classiche” della tradizione remiera livornese. La gara porta il nome degli impavidi scaricatori di porto che, sfidando le tempeste a bordo di piccoli gozzi, cercavano di assicurarsi il diritto a scaricare le navi in entrata nel porto di Livorno, pronti a gettarsi tra le onde se si trattava di soccorrere navi in pericolo.

Sempre aperta, nell’ultima giornata di Straborgo 2022, la possibilità di visita alla mostra stradale permanente “Bar Orione Borgo dei Cappuccini, la gente di un rione” ideata da Stefano Pilato, come anche quella alla opere di Daniele Stefanini all’Alphonse club in via Malenchini 35 dal titolo “Superfluo. Brandelli della società del consumo”. Continueranno anche domani le incursioni cittadine di clown, equilibristi e giocolieri. Gli interventi saranno firmati da Marco Buldrassi e Manolo Barontini della Compagnia Kalofèn Teatro con I fratelli senza cervelli, una proposta di giocoleria e clown sia fissa che itinerante. Nell’area del Consorzio Porta a Mare andranno in scena dalle 21.00 gli spettacoli itineranti della Large street band, un gruppo di musicisti formato da 14 elementi che faranno ballare e divertire. Resta aperta anche domenica 5 giugno l’opportunità per livornesi e turisti di sperimentare o rivivere l’esperienza del Tour in battello sui Fossi medicei con partenza da Scali Novi Lena e Scali della Darsena (info e prenotazioni su www.tourinbattello.livorno.it – www.livornoinbattello.it). Ultima possibilità anche per visitare il Faro di Livorno. Le visite saranno possibili domani dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Per accedere è necessario avere effettuato la prenotazione sul sito Eventbrite cercando “Faro di Livorno” o al link diretto https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-al-faro-di-livorno-straborgo-2022-343422655407

Si ricorda che durante Straborgo 2022 ha preso il via la sperimentazione del servizio Taxi Social, servizio di trasporto per persone con disabilità gratuito rivolto a favorire la partecipazione sociale. Per prenotazioni: i giorni 30/31 maggio 1/2/3/4 giugno dalle ore 10 alle ore 12 WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092. Di seguito la sintesi degli eventi di domenica 5 giugno e in allegato le schede di approfondimento.

DOMENICA 5 GIUGNO

Borgo dei Cappuccini, mostra stradale permanente di Stefano Pilato

BAR ORIONE BORGO DEI CAPPUCCINI

LA GENTE DI UN RIONE – mostra fotografica

“Alphonse Club”, Via Malenchini 35 / ore 19.00 – 01.00

Mostra d’arte

Daniele Stefanini

SUPERFLUO I brandelli della società del consumo

Scali Novi Lena e Scali della Darsena (imbarco e biglietteria), 19.30 – 22.30

TOUR IN BATTELLO DEI FOSSI MEDICEI

www.tourinbattello.livorno.it – www.livornoinbattello.it

Faro di Livorno, ore 9.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00

VISITE AL FARO DI LIVORNO- prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Con in mostra opere di Marc e Federico Maria Sardelli e foto di Paolo Bonciani

Vie di Borgo dei Cappuccini, ore 21.00

ARTE DI STRADA

Marco Buldrassi e Manolo Barontini

Compagnia Kalofèn Teatro

I FRATELLI SENZA CERVELLI – Giocoleria e clown – Spettacolo itinerante e fisso

Area commerciale Porta a Mare, ore 21.00

PORTA A MARE IN STRADA – spettacoli itineranti

Large street band

Piazza Mazzini, ore 19.00

COPPA RISIATORI – diretta su maxischermo

A seguire, cena di festeggiamento dei vincitori

17.30 – 21.30

SERVIZIO TAXI SOCIAL

Servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità

Promosso da Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia

voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno

WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092