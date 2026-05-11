Sulla Felicità Festival, la quinta edizione conquista sempre di più Livorno

Stefano Santomauro: "Abbiamo portato nomi di caratura nazionale che hanno trasformato gli eventi di questa edizione in momenti di condivisione e riflessione"

Ci sono festival che riescono a fare qualcosa di molto difficile: parlare alle persone. La quinta edizione del Sulla Felicità Festival ha confermato con forza la sua identità, trasformandosi ancora una volta in un luogo vivo di incontri, riflessioni, arte, parole e umanità. Non un semplice cartellone di eventi, ma un’esperienza condivisa. Un percorso capace di mettere insieme generazioni diverse, linguaggi differenti e sensibilità lontane, tutte unite da una domanda tanto antica quanto necessaria: che cosa significa davvero essere felici oggi?

“Il festival ha attraversato temi profondi senza mai perdere leggerezza e autenticità” commenta Stefano Santomauro, ideatore del festival, “sul palco si sono alternati ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo, della psicologia, della filosofia e della comunicazione, offrendo al pubblico punti di vista differenti ma complementari. Gli interventi di Stefania Andreoli e Domenico Iannacone hanno saputo lasciare un segno profondo nel pubblico. Andreoli ha affrontato con sensibilità e lucidità il tema delle fragilità contemporanee, delle relazioni e della ricerca di equilibrio personale, mentre Iannacone, con il suo sguardo umano e autentico, ha riportato al centro il valore delle storie vere, della dignità e dell’ascolto delle persone. Due presenze diverse ma straordinariamente coerenti con lo spirito del festival. Ogni incontro ha lasciato qualcosa: una riflessione, una risata, un dubbio, una possibilità”.

Il grande merito di questa quinta edizione è stato probabilmente proprio questo: non cercare formule magiche, ma creare uno spazio sincero in cui parlare di felicità senza retorica. In un tempo dominato dalla velocità, dall’ansia della performance e dalla continua ricerca di approvazione, il festival ha avuto il coraggio di rallentare. Di rimettere al centro l’ascolto, il dialogo e la presenza. Gli spazi culturali e i luoghi coinvolti si sono trasformati in punti di incontro reali, attraversati da persone desiderose di condividere idee, emozioni ed esperienze.

La quinta edizione ha mostrato un festival ormai maturo, riconoscibile, capace di parlare a un pubblico ampio senza perdere profondità. Un evento che continua a costruire ponti tra intrattenimento e pensiero, tra emozione e contenuto. Alla fine resta una sensazione precisa: il successo del Sulla Felicità Festival non si misura soltanto nelle presenze andato soldout o negli applausi, ma nella capacità di lasciare una traccia. E questa quinta edizione lo ha dimostrato con eleganza, partecipazione e verità.

“Unico rammarico aver annullato l’evento Bimbimbici promosso da Fiab a causa dell’allerta gialla emanata dalla Regione Toscana domenica 10 maggio. Sappiamo quanto questo evento sia atteso da moltissimi, soprattutto dai bambini, ma vi possiamo anticipare che stiamo organizzando una versione autunnale del Sulla Felicità Festival con la possibilità di riproporre l’attività annullata” conclude Santomauro “Stiamo già lavorando, inoltre, alla sesta edizione del 2027 con il supporto della Regione Toscana, del Comune di Livorno e di Fondazione Lem. Faremo grandi cose. Un ringraziamento va anche a Castagneto Banca 1910 sempre vicina al festival e al contributo prezioso di Parco Levante”.

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