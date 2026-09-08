“Suoni e parole nelle colline”, musica e cabaret a Villa Cristina per ricordare l’alluvione del 2017

Domenica 13 settembre nuovo appuntamento nella struttura immersa nel verde delle colline livornesi. In programma pranzo, musica, “La cassetta della memoria”, una mostra fotografica e il cabaret di Claudio Marmugi. Raccolta di offerte per la manutenzione della Villa

Le associazioni scout di Livorno, in collaborazione con l’Associazione Valle Benedetta e la Parrocchia di San Giovanni Gualberto, l’associazione “Con Giovanni” e il gruppo di camminatori “La Marmaglia”, invitano tutti a un pomeriggio in cui la memoria dell’alluvione del 2017 si accompagnerà con la musica e il cabaret.

Patrocinato dal data-end=”1013″>Comune di Livorno e sostenuto anche da ASA, l’incontro prevede un pranzo accompagnato dalle canzoni proposte da Francesco Belliti, Andrea Guarguaglini e il gruppo Freaks. Alle ore 15 ci sarà un ricordo dell’alluvione, con “La cassetta della memoria”, e verrà presentata una mostra fotografica di autori livornesi. A seguire, uno spettacolo di cabaret con il noto e amato comico livornese Claudio Marmugi.

La sede dell’incontro è Villa Cristina, una struttura regionale gestita dagli scout livornesi che costituisce un vero gioiello immerso nel verde delle colline livornesi. Il luogo può essere facilmente raggiunto a piedi attraverso un sentiero che parte dal Tiro a volo del Corbolone oppure dal piazzale della Valle Benedetta: in entrambi i casi si tratta di una piacevole passeggiata di circa 45 minuti. La Parrocchia della Valle Benedetta partirà dal piazzale della Valle dopo la Messa.

Come sempre, contribuiranno alla riuscita della giornata alcune aziende livornesi, quali la ditta di prodotti alimentari Locas, UniCoop Tirreno, la Pasticceria Cristiani, King of Pasta, nonché la cantina Assuli e il Birrificio Clandestino. Collaborano anche la ditta Aedifico e Nobili Pubblicità, mentre la Misericordia di Antignano sarà presente con un’ambulanza e alcuni volontari.

Come di consueto, l’organizzazione sarà curata dagli scout, che nell’occasione raccoglieranno offerte e contributi per sostenere le spese di manutenzione della Villa.

Per la partecipazione all’evento è richiesta una comunicazione mediante mail a [email protected] oppure con messaggio WhatsApp al numero 327 1324522. Soprattutto chi volesse arrivare per pranzo è pregato di avvisare prima, così da consentire un’adeguata accoglienza.

Per chi avesse difficoltà di deambulazione è prevista una navetta dal parcheggio del Tiro a volo alle ore 12 e 14, con ritorno alla fine della manifestazione.

Chi infine volesse effettuare una camminata più impegnativa, può unirsi al gruppo La Marmaglia, che partirà a piedi dal largo Cristian Bartoli alle ore 9. In questo caso occorre prenotarsi al numero 328 6656350.

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