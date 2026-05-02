Suoni Inauditi: lunedì 4 maggio il concerto inaugurale con Simone Graziano
Prende il via lunedì 4 maggio alle 18 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno la XIV edizione della rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi
Prende il via lunedì 4 maggio alle 18 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno la XIV edizione della rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi, curata dal prof. Fabio De Sanctis De Benedictis insieme al prof. Pietro Bittolo Bon.
Ad aprire la rassegna sarà il pianista Simone Graziano, docente di pianoforte jazz del Conservatorio Mascagni, protagonista di un concerto che pone al centro il tema dell’improvvisazione come pratica di ricerca e costruzione del suono.
Graziano si è perfezionato negli anni con maestri quali John Taylor, Mulgrew Miller, Stefano Bollani, Franco D’Andrea e Aaron Goldberg ed ha alle spalle una intensa attività concertistica e progettuale anche in ambito internazionale, con esibizioni che spaziano dall’Umbria Jazz al Galway Jazz Festival, passando per il Toronto Jazz Festival e il Festival Crossroads.
Il programma del concerto del 4 maggio si svilupperà attraverso momenti di improvvisazione al pianoforte e al pianoforte preparato, alternati alla prima esecuzione assoluta di Visioni n. 7 (2026) di Giuseppe Giuliano, in un dialogo continuo tra scrittura e libertà espressiva. Un percorso che riflette pienamente l’identità della rassegna, da sempre orientata all’esplorazione dei linguaggi della contemporaneità e al rapporto tra composizione e improvvisazione.
Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio Mascagni, Livorno
Lunedì 4 maggio 2026, ore 18.00
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.