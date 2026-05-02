Suoni Inauditi: lunedì 4 maggio il concerto inaugurale con Simone Graziano

Prende il via lunedì 4 maggio alle 18 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno la XIV edizione della rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi

Prende il via lunedì 4 maggio alle 18 presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno la XIV edizione della rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi, curata dal prof. Fabio De Sanctis De Benedictis insieme al prof. Pietro Bittolo Bon.

Ad aprire la rassegna sarà il pianista Simone Graziano, docente di pianoforte jazz del Conservatorio Mascagni, protagonista di un concerto che pone al centro il tema dell’improvvisazione come pratica di ricerca e costruzione del suono.

Graziano si è perfezionato negli anni con maestri quali John Taylor, Mulgrew Miller, Stefano Bollani, Franco D’Andrea e Aaron Goldberg ed ha alle spalle una intensa attività concertistica e progettuale anche in ambito internazionale, con esibizioni che spaziano dall’Umbria Jazz al Galway Jazz Festival, passando per il Toronto Jazz Festival e il Festival Crossroads.

Il programma del concerto del 4 maggio si svilupperà attraverso momenti di improvvisazione al pianoforte e al pianoforte preparato, alternati alla prima esecuzione assoluta di Visioni n. 7 (2026) di Giuseppe Giuliano, in un dialogo continuo tra scrittura e libertà espressiva. Un percorso che riflette pienamente l’identità della rassegna, da sempre orientata all’esplorazione dei linguaggi della contemporaneità e al rapporto tra composizione e improvvisazione.

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio Mascagni, Livorno

Lunedì 4 maggio 2026, ore 18.00

Ingresso libero fino a esaurimento posti

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