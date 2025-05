Surf, semaforo verde per l’Off The Dock: in mare il 22 maggio

Semaforo verde per l’Off The Dock, la prestigiosa competizione di surf e bodyboard organizzata dai ragazzi di Radical Factory, che si svolgerà giovedì 22 maggio a Caletta di Castiglioncello, al famoso spot del Garagolo.

La gara prevede 3 categorie: surf maschile, bodyboard maschile e surf femminile, per un totale di 56 partecipanti. Radical Factory è un’associazione di surf livornese, conosciuta per la sua scuola di surf con base ai Tre Ponti e per i viaggi di surf all’estero, e per l’organizzazione di eventi sportivi, ricreativi e culturali in città. La gara si svolgerà nell’arco dell’intera giornata di giovedì, dove è prevista una discreta libecciata con onde consistenti.

Gli atleti, convocati alle 7:45 al campo gara, si sfideranno sulle onde potenti e spettacolari del Garagolo, un’onda famosa per gli appassionati, che funziona con queste condizioni di mare attivo. Una giuria di 3 giudici valuterà le loro prodezze.

I partner principali che hanno reso possibile questo evento sono il famoso pub Piano B, la macelleria-ristorante The Butcher Baldacci, il CDL (Centro Disinfestazione Livornese e igiene ambientale), Giga Energia e Ristobottega Tomei. Il collettivo Radical Factory invita tutti gli interessati a venire a vedere questo spettacolare evento, gratuito e concomitante con la festività della matrona di Livorno Santa Giulia. L’evento è patrocinato anche dal Comune di Rosignano Marittimo, CSEN Massa Carrara, Officina Occhiali, Apicoltura Val di Boboli, Pride Bodyboards, Jacopo Vitti Nutrizionista e Baracchina Il Garagolo.

