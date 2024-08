Svs in Festa al Picchianti. Sei giorni di concerti, cabaret e cene in compagnia

Da sinistra il responsabile dell'area Comunicazione Gabriele Milani, il direttore Francesco Cantini e la presidente Marida Bolognesi

Le serate, tutte ad ingresso libero e gratuito, avranno inizio alle 19 circa e vi sarà modo di cenare, giocare, divertirsi con alcuni momenti di cabaret e ascoltare buona musica.Si parte venerdì 30 agosto con Bobo Rondelli, si prosegue il 31 agosto e 1 settembre. Poi dal 5 al 7 settembre. Chiusura sabato 7 settembre con i Gary Baldi Bros

di Giacomo Niccolini

Sei giorni di festa, due lunghi weekend da trascorrere in amicizia e all’insegna dello star bene insieme nel rispetto delle tradizioni dei valori impartiti dalla Svs che, per la ventiduesima edizione, torna… in pista con la festa annuale tesa alla raccolta fondi per l’associazione stessa. “Svs in Festa – spiega la presidente Marida Bolognesi – è anche e soprattutto un momento di apertura verso la città. Da qualche anno apriamo la nostra sede nord di via delle Corallaie e accogliamo centinaia e centinaia di livornesi che hanno voglia di passare una serata in compagnia e in condivisione. Saranno sei sere in cui non mancherà musica, giochi, cabaret, buon cibo e voglia di stare insieme”.

Un modo anche per scoprire la sede “Nord” della storica associazione di soccorso cittadina che dal 1° luglio scorso è diventata anche sede di partenze per le ambulanze. “Da inizio luglio per tre giorni a settimana partono le ambulanze da qui in via delle Corallaie, zona Picchianti – spiega il direttore Francesco Cantini – Per noi rappresenta molto e anche per la comunità sapere che la zona Nord è servita con un servizio simile credo che sia importante. Questa festa arriva in un momento per noi nodale, il 1° settembre inaugureremo la sede Sud ad Ardenza in ricordo di Roberto Paoletti recentemente scomparso. Sarà un momento emozionante per tutti noi. In contemporanea parte questa festa qui al Picchianti di cui andiamo fieri. Prima era Ballo sotto le stelle, poi Sagra del Polpo riecheggiando anche il vecchio modo di chiamare noi della Svs (i peperoni erano goliardicamente i volontari della Misericordia i polpi quelli della Svs, ndr) e infine Svs in Festa qui nella sede Nord”.

Le serate, tutte ad ingresso libero e gratuito, avranno inizio alle 19 circa e vi sarà modo di cenare, giocare, divertirsi con alcuni momenti di cabaret e ascoltare buona musica. Vi sarà anche lo spazio illustrativo e informativo dedicato alle associazioni come Avis e Svs, ci sarà il gioco dei tappi con in premio alcune piante offerte da Confcommercio Fiorai. Uno stand sarà dedicato a Coop e allo stile di vita sano e genuino. E non mancheranno poi i tornei gratuiti di calcio balilla. Il tutto accompagnato dalle risate che ci faranno fare Pacitto e Claudio Marmugi e ad un momento riflessivo che una compagnia teatrale, Thea Lab, composta da giovani donne. che ci parlerà di violenza di genere.

Si parte venerdì 30 agosto con Bobo Rondelli (introduce la serata Claudio Marmugi). Il giorno seguente, il sabato 31, la Vasco Rossi Tribute Band più famosa d’Italia: Il Resto della Ciurma.

Si inaugura settembre, domenica 1, con serata disco “Italo – Il Party Italiano” Dj Set.

Il programma si interrompe per qualche giorno per tornare prepotentemente venerdì 5 con il gruppo country RedNeck (apre la serata Fulvio Pacitto con intrattenimento vernacolare). Venerdì 6 settembre i Licantropi (introduzione teatrale a cura di Thea Lab “Vite Sospese”) e gran finale sabato 7 settembre con i Gary Baldi Bros con “The Rhythm of 90’s”.

Chiunque mangerà alla Festa riceverà la tovaglietta-gioco-labirinto con la quale ci si potrà divertire in attesa della cena.

Il programma della Festa e il menù che potrete trovare ogni sera.

