TAC, la rassegna al Centro Artistico il Grattacielo: in scena “Nuovo Orizzonte”

Uno spettacolo che unisce memoria storica, teatro contemporaneo e impegno civile, per raccontare come il mare aperto possa diventare il luogo simbolico della libertà

Venerdì 13 marzo alle ore 21.15 il teatro ospiterà Nuovo Orizzonte, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandra Donati, con sonorizzazione dal vivo di Edoardo Bacchelli e video live a cura del videomaker Leonardo Battaglia. La produzione è firmata da Todomodo – I Leggendari.

L’appuntamento si inserisce all’interno della rassegna teatrale “Tac – Teatro al centro”, in corso negli spazi del Centro Artistico Il Grattacielo (via del Platano 6), progetto culturale diretto da Eleonora Zacchi che propone una programmazione dedicata alla scena contemporanea e alla ricerca teatrale.

Lo spettacolo racconta la straordinaria storia di Gertrude Ederle, conosciuta come Trudy, la nuotatrice americana che il 6 agosto 1926 riuscì a compiere un’impresa allora ritenuta quasi impossibile: attraversare a nuoto lo Stretto della Manica. Con un tempo di 14 ore e 34 minuti superò il record detenuto dal nuotatore italiano Enrico Tirabassi, diventando la prima donna a portare a termine l’impresa.

Nata a New York nel 1905 da genitori tedeschi emigrati negli Stati Uniti in cerca di fortuna, la vita di Trudy Ederle si intreccia profondamente con la storia dei diritti femminili. Il suo destino è indirettamente segnato dal tragico Disastro del piroscafo General Slocum del 1904, avvenuto a Manhattan: tra le vittime vi furono moltissime donne, poiché all’epoca il nuoto era considerato uno sport sconveniente per il genere femminile. Molte di loro non sapevano nuotare.

Il padre di Trudy decise allora che le sue figlie avrebbero imparato a stare in acqua. Da quella scelta prese forma il percorso di una ragazza destinata a cambiare la percezione dello sport femminile. Prima la battaglia per permettere alla squadra femminile di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 1924, poi la sfida simbolica e concreta del mare aperto: attraversare la Manica per dimostrare che una donna poteva spingersi oltre i limiti imposti dalla società.

In Nuovo Orizzonte, Alessandra Donati ricostruisce questa vicenda intrecciando teatro, narrazione e linguaggi visivi. La performance utilizza video e animazioni realizzati dal vivo, insieme a filmati d’epoca che accompagnano la narrazione scenica. La sonorizzazione live dialoga con la voce dell’attrice, che dà vita a diversi personaggi e momenti musicali in una partitura scenica che richiama il ritmo delle onde del mare.

Lo spettacolo nasce dall’esigenza dell’autrice di riportare alla luce la figura di una donna che ha trasformato una sfida sportiva in un atto di emancipazione. La storia di Trudy diventa così una metafora di autodeterminazione: una lotta contro i pregiudizi, contro il patriarcato e contro i limiti che la società impone.

Nuovo Orizzonte ha già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio “Acrobatiche Poetiche” assegnato da RTB Cremona e il Premio “In scena con lo sport” del Comitato Olimpiadi Culturali Milano Cortina 2026.

Informazioni e prenotazioni: Centro Artistico il Grattacielo, Via del Platano 6. Segreteria aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19 Tel. 0586 890093 Cell. 340 7550530 Email: [email protected] Prezzi: intero 12 euro. Ridotto 10.

