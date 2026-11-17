Sabato 21 novembre, alle ore 17, al Centro Ascolto LGBTQIA+ L'Approdo, testimonianze e confronto su violenza, marginalizzazione e resistenza

Sabato 21 novembre, alle ore 17, al Centro Ascolto LGBTQIA+ L’Approdo, testimonianze e confronto su violenza, marginalizzazione e resistenza.

In occasione del Transgender Day of Remembrance (TDOR) 2026, Livorno ospita «Le più esposte, le meno ascoltate. Donne trans migranti tra violenza, marginalizzazione e resistenza», un incontro dedicato alle esperienze delle donne trans migranti brasiliane, una comunità particolarmente esposta a discriminazione, violenza ed esclusione, tanto nei Paesi di origine quanto lungo i percorsi migratori e nel contesto italiano.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di ascolto e confronto che dia voce alle esperienze dirette delle donne trans* migranti, riconoscendole non soltanto come persone esposte a condizioni di vulnerabilità, ma come protagoniste delle proprie storie, portatrici di esperienze, saperi, percorsi di autodeterminazione e forme di resistenza.

Attraverso testimonianze dirette e gli interventi delle realtà associative impegnate quotidianamente nei percorsi di supporto, tutela e contrasto alla tratta, l’incontro sarà un’occasione per mettere in relazione esperienze personali e impegno collettivo, condividere pratiche e riflettere sulle condizioni che ancora oggi alimentano violenza e marginalizzazione.

L’appuntamento è per sabato 21 novembre 2026, alle ore 17, presso il Centro Ascolto LGBTQIA+ L’Approdo, in via Caduti del Lavoro 26 (sala CRED, secondo piano), a Livorno. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo.

L’iniziativa è organizzata dal Coordinamento LGBTQIA+ Livorno Rainbow, con il finanziamento della Regione Toscana attraverso i fondi della Rete RE.A.DY, in collaborazione con il Comune di Livorno e con il contributo del Centro Ascolto LGBTQIA+ L’Approdo, dell’Associazione Libellula e dell’Associazione Randi.