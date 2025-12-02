“Teatri d’autunno”: al Centro Artistico il Grattacielo NOF41 in concerto

Una serata imperdibile per gli amanti della scena alternativa: sabato 6 dicembre, alle ore 21.15, il Centro Artistico Il Grattacielo ospita “Mineraria”, il nuovo concerto dei NOF41, giovane gruppo musicale labronico che si inserisce nel cartellone della rassegna Teatri d’Autunno, sotto la direzione artistica di Eleonora Zacchi.

Nati nel 2024, i NOF41 sono composti da Daniele Marconi (voce), Mattia Lazzarini (voce e chitarra), Francesco Farancello (basso), Angelina Catalucci (chitarra) e Alessandro Bacciottini (batteria). Il nome della band trae ispirazione da Ferdinando Nannetti, conosciuto come Nof4, paziente del Manicomio di Volterra che incise per oltre dieci anni le pareti della sezione giudiziaria, creando un’opera monumentale oggi considerata un caposaldo dell’Art Brut.

Un riferimento colto e non scontato che riflette la sensibilità dei componenti della band e l’interesse verso temi visionari e non convenzionali. I testi dei NOF41 sono infatti grotteschi, onirici, surreali: evitano la descrizione del reale per esplorare invece il sogno, l’inconscio e l’irrazionale.

Il sound del gruppo affonda le radici nella new wave e nel post-punk, con richiami inequivocabili a Diaframma, Litfiba, The Cure e The Smiths, mantenendo però una propria identità originale e riconoscibile.

“Mineraria” promette quindi un viaggio musicale denso, scuro e immaginifico: un appuntamento da non perdere per chi ama la musica dal vivo e la scena alternativa.

Prezzi 12/10 – Per info e prenotazioni 0586/880093 – 340/7550530 – [email protected]

