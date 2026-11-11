Teatri d’Autunno presenta Fire Walk with Lynch al Centro Artistico il Grattacielo
Una nuova proposta della rassegna Teatri d'Autunno, diretta da Eleonora Zacchi, negli spazi del Centro Artistico il Grattacielo. Sabato 14 novembre, alle 21.15, appuntamento con Fire Walk with Lynch, un cine-concerto di cinquanta minuti dedicato al mondo di David Lynch
Una nuova proposta della rassegna Teatri d’Autunno, diretta da Eleonora Zacchi, negli spazi del Centro Artistico il Grattacielo. Sabato 14 novembre, alle 21.15, appuntamento con Fire Walk with Lynch, un cine-concerto di cinquanta minuti dedicato al mondo di David Lynch. Musica dal vivo, visioni cinematografiche, live painting e parole si alterneranno in una performance che attraversa l’universo del regista americano.
Un viaggio tra sogni, incubi e strane creature, una discesa a 220 volt nell’inconscio del cineasta che ha ridefinito il mistero americano. Fire Walk with Lynch attraversa le strade buie di Lost Highway, i velluti scarlatti della Loggia Nera, i rumori industriali di Eraserhead e il mistero di chi ha ucciso Laura Palmer.
La performance si inserisce in un percorso più ampio di ricerca artistica. «Questo è il secondo capitolo di un trittico di esperimenti di cinema e divulgazione, come li ho chiamati, o di cinema parlato, su cui sto lavorando nell’ultimo anno», spiega Marco Bruciati, autore della componente testuale dello spettacolo.
Il suo sarà un racconto e un commento su quelli che considera gli elementi principali del cinema di Lynch, da Eraserhead a Velluto blu, passando per Twin Peaks, Mulholland Drive e Lost Highway, fino alle sue ultime produzioni. «Non è un testo scritto e pensato per essere una lezione, ma una struttura e una forma molto teatrali, che raccontano e commentano i film stessi e alcune delle loro sequenze, che verranno mostrate nel corso dello spettacolo».
Alle parole di Bruciati si alternerà la musica dal vivo di Tommaso Marzini della Ragione, che ha composto appositamente una vera e propria colonna sonora destinata ad accompagnare l’intera performance. È inoltre previsto un montaggio dedicato al cinema di Lynch, realizzato da Lorenzo Pari.
A completare il progetto sarà Valentina Restivo, impegnata in un’azione di live painting per tutta la durata dello spettacolo: realizzerà dal vivo un’opera dedicata a David Lynch, portandola a termine davanti al pubblico.
Parole, musica, video, sequenze originali tratte dai film e pittura dal vivo si intrecceranno così nel viaggio sensoriale di Fire Walk with Lynch.
Un evento prodotto in collaborazione col Circolo del Cinema Kinoglaz e la Casa del Cinema di Livorno.
Info e prenotazioni
Centro Artistico Il Grattacielo
Via del Platano 6 – 57125 Livorno
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
Tel. 0586 890093
Cell. 340 7550530
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